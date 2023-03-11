حسن شاكوش يحتفل بزفافه على "بنت الجيران"

احتفل مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى ريم، بأحد الفنادق المطلة على النيل بالعاصمة المصرية القاهرة، وسط حضور عدد من نجوم الفن بمصر.

والتقطت عدسات المصورين صورًا للعروس وهي تسجد على المسرح، ما أثار جدلا واسعا فور انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.