برنامج حافل.. توقعات بإقبال عربي وأجنبي واسع على موسم الرياض الترفيهي

تستعد العاصمة السعودية الرياض، لاستقبال زوار عرب وأجانب كثر سيتاح لهم حضور فعاليات من موسم الرياض الترفيهي في نسخة فريدة تتزامن مع تسهيلات للقدوم إلى المملكة بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم في قطر المجاورة الشهر المقبل.

وتنطلق النسخة الثالثة من موسم الرياض الترفيهي يوم 21 تشرين الأول أكتوبر الجاري، وسط توقعات بأن يشهد أكبر حضور مقارنة بالنسختين السابقتين بسبب تسهيلات القدوم إلى المملكة وتزامن الفعاليات مع حضور ملايين المشجعين من مختلف دول العالم لمونديال قطر الشهر المقبل.

واستقطب موسم الرياض في نسختيه السابقتين، ملايين الزوار من داخل المملكة وخارجها، حيث بدأت الرياض باستقبال السياح من نحو 50 دولة منذ العام 2019 عبر تأشيرات إلكترونية ميسرة، لكن عدد زوار الداخل ظل الأكبر بفارق كبير مقارنة بزوار موسم الرياض من الخارج.

غير أن النسخة الحالية، ستشهد إقبالاً أكبر من خارج المملكة التي أعلنت الشهر الماضي، عن السماح للمقيمين في دول الخليج العربي بالحصول على تأشيرة دخول سياحية للمملكة بشكل إلكتروني ميسر، والتجول في مناطق المملكة بما في ذلك أداء العمرة.

وتتيح تلك التأشيرة لحاملها المقيم في الإمارات أو البحرين أو الكويت أو قطر أو سلطنة عمان، دخول السعودية لمرة واحدة أو مرات متعددة، بينما يتوجب عليه دفع رسوم التأشيرة وقيمتها 300 ريال (نحو 80 دولارا)، بالإضافة لتأمين طبي.

كما سمحت السعودية للمشجعين الحاملين لبطاقة "هيا" الخاصة بمشجعي نهائيات كأس العالم التي تقام في قطر، خلال شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر المقبلين، الإقامة في المملكة لمدة 60 يومًا بعد الحصول على تأشيرة الإقامة عبر المنصة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتأشيرات.

ويمكن للمشجعين الحاصلين على تأشيرة الإقامة الدخول والخروج من السعودية عدة مرات أثناء فترة سريان التأشيرة 60 يومًا وليس من الضروري أن يكون الدخول المسبق لقطر شرطًا للإقامة في السعودية خلال نهائيات كأس العالم، لكن بشرط حصول المشجعين على تأمين صحي قبل القدوم للمملكة.

ومع عودة أداء العمرة لما كان عليه من إقبال كبير قبل ظهور جائحة كورونا، فإن من المتوقع أن يكون لموسم الرياض حصة في زيارة بعض الفعاليات، حيث تسمح المملكة لحاملي تأشيرة العمرة التنقل خلال فترة التأشيرة الممتدة لشهر كامل.

وبات لموسم الرياض شهرة كبيرة خارج السعودية بسبب الفعاليات الكثيرة التي تقام خلال أشهر قابلة للتمديد، والترويج الذي قامت به هيئة الترفيه الحكومية في العديد من مدن العالم ووسائل الإعلام.

وسيضم موسم الرياض الترفيهي الذي يحمل شعار "موسم فوق الخيال"، 15 منطقة هذا العام، وبينها مدينة ترفيهية جديدة أطلق عليها اسم مدينة بوليفارد وورلد، تضم أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث سيتمكن زوارها من ركوب الغواصات.

كما تم توفير أول تلفريك في الرياض، سيتمكن من خلاله زوار مدينة بوليفارد وورلد من الانتقال به إلى مدينة بوليفارد رياض سيتي التي تم تطويرها وافتتاح مطاعم ومقاهٍ جديدة فيها، وستقام فيها مسرحيات عالمية وعربية وسعودية، إضافة إلى حفلات فنية أسبوعية طيلة الموسم.

وفي منطقة "ونتر وندر لاند"، تمت إضافة خمس ألعاب جديدة، بينما ستحتضن منطقة المربع 8 مطاعم عالمية، فيما ستوفر منطقة "رياض سكاي" لاونجات (صالات) تعانق السحاب لتناول أصناف مميزة من المشروبات والوجبات.

وستكون منطقة فيا رياض VIA Riyadh مستمرة طوال العام حيث تضم فندقاً بالإضافة إلى صالات سينما، ومتاجر بعلامات تجارية شهيرة، إلى جانب الإعلان عن افتتاح منطقة مشجعين خاصة ببطولة كأس العالم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتم استحداث حديقة عالمية للحيوانات في هذا الموسم باسم "رياض زوو" تحتوي أكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة.

وسيضم الموسم عددًا من المعارض المجهزة لجميع الزوار وعدة مفاجآت في منطقتي "لتل رياض" و"ذاجروفز" في حي السفارات، إضافةً إلى "فانفاستفال" بمرسول بارك، التي تتسع لأكثر من 20 ألفا من جماهير كأس العالم لكل مباراة، وتضم معرضًا للاعب مارادونا، ومعرضًا لنادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك بنسبة أغلبية من الصندوق السيادي السعودي.