فيلم "مين غيرلز" يتصدر شباك التذاكر بإيرادات مليونية

للأسبوع الثاني على التوالي، حافظ الفيلم الكوميدي الموسيقي "مين غيرلز" Mean Girls، المقتبس من عمل يحمل الاسم نفسه صدر سنة 2004، على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، بحسب شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وشاهد واحد من كل خمسة أشخاص قصدوا صالات السينما في عطلة نهاية الأسبوع الباردة بين الجمعة والأحد، هذا الفيلم المتمحور حول مجموعة تلميذات مكروهات في المرحلة الثانوية.

الفيلم من إخراج تينا فاي، التي كتبت سيناريو الفيلم الأصلي الصادر قبل عقدين والذي حظي بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة. وهو مقتبس من مسرحية غنائية على خشبات برودواي تستند إلى "مين غيرلز" الأصلي.

واحتفظت فاي بدورها السابق كمعلمة رياضيات جنبًا إلى جنب مع أنغوري رايس ورينيه راب وأولي كافاليو وبيبي وود. أما نجمة الفيلم الأصلي ليندسي لوهان، فاكتفت في النسخة الجديدة بمشاركة مقتضبة.

وحقق الفيلم الموسيقي الذي أنتجته باراماونت، إيرادات بلغت 11.7 مليون بين الجمعة والأحد، متفوقًا على "ذي بيكيبر" The Beekeeper الذي حصد 8.5 مليون دولار.

ويؤدي جيسون ستاثام في فيلم الحركة هذا دور عسكري سابق في القوات الخاصة انتقل للعمل في مجال تربية النحل، يسعى للانتقام من مجموعة غامضة أدت ممارساتها الاحتيالية القاسية إلى انتحار امرأة كبيرة السنّ.

وحافظ فيلم "وونكا" على المركز الثالث، مع عائدات فاقت 6,4 مليون دولار. ويجسد في هذا الفيلم الخيالي النجم تيموتيه شالاميه شخصية صانع الشوكولا الشهير ويلي وونكا من رواية "تشارلي ومصنع الشوكولا" للكاتب رولد دال. ويحافظ هذا العمل على موقع في المراكز الثلاثة الأولى من التصنيف منذ طرحه في أمريكا الشمالية في 15 كانون الأول/ ديسمبر.

وكما في الأسبوع الفائت، جاء في المركز الرابع فيلم "أنيوان بات يو" الرومانسي الكوميدي من إنتاج شركة "سوني"، بإيرادات بلغت 5,4 مليون دولار. ويؤدي سيدني سويني وغلين باول في هذا الفيلم دور عاشقين يعكّر سوء الفهم حبّهما.

وحافظ على المركز الخامس أيضًا فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي "مايغريشن" من شركة "يونيفرسال" واستوديوهات "إيلومينيشن"، بإيرادات بلغت 5,3 مليون دولار. ويتناول الفيلم رحلة عائلة من البط البري أثناء انتقالها من نيو إنغلاند في شمال شرق الولايات المتحدة إلى جامايكا.