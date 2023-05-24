بسمة بوسيل تتهم مسؤولة صفحات تامر حسني بأنها "سبب الطلاق"

وجهت الفنانة المغربية، بسمة بوسيل، اتهامًا صريحًا للمسؤولة عن إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لطليقها تامر حسني، بكونها السبب وراء انفصالهما.

وهاجمت بوسيل، المسؤولة هالة عمر، تزامنًا مع حفل زفافها، الذي أصر تامر حسني على إحيائه وتنظيمه لها، عبر منشورات نشرتها في حسابها في "إنستغرام".

ونشرت عبر خاصية "ستوري" مقطع فيديو من حفل زفاف هالة عمر وهي تتوسط عريسها وتامر حسني، وقد علقت عليه بالقول: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة".