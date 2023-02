سقوط محرج للنجمة جيسيكا تشاستين أثناء استلام جائزة أفضل ممثلة في "SAG Awards"

وترشح لهذه الجائزة التي فازت بها تشاستين، الممثلة إيميلي بلنت عن دورها في مسلسل (The English)، وجوليا غارنر عن دورها في مسلسل (Inventing Anna)، ونيسي ناش عن دورها في مسلسل Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story وأماندا سيفريد عن دورها في (The Dropout).

وكانت جيسيكا تشاستين قد أشادت بزملائها المرشحين لنفس الجائزة، قبل أن تتعهد بمشاركة جائزتها مع الممثل الأمريكي مايكل شانون، حيث قالت: "أشارك هذه الجائزة مع مايكل شانون، الذي أعتقد أنه أحد أعظم الممثلين لدينا، لقد كان تعاونًا رائعًا منذ اليوم الأول ولم أكن لأصل إلى اليوم الثاني بدون دعمه".

وكان مستخدمو "تويتر" قد سخروا من سقوط تشاستين، وقاموا بالتعليق على التشابه بين سقوطها وسقوط النجمة جينيفر لورانس الشهير في حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2013، حيث تعثرت في فستانها الطويل أثناء صعودها الدرج لاستلام جائزة أفضل ممثلة عن فيلم (Silver Linings Playbook).