محام كويتي يقاضي حمدي الميرغني بتهمة "الإساءة لمهنة المحاماة"
أعلن المحامي الكويتي عامر تركي الأسمر مقاضاته للفنان المصري حمدي الميرغني بتهمة "الإساءة لمهنة المحاماة"، خلال استضافته في لقاء مباشر تم بثه قبل أيام على تلفزيون الكويت.
وتقدم المحامي بشكوى ضد الفنان المصري متهماً إياه بـ"إهانة المحامين على الهواء مباشرةً في برنامج ليالي الكويت"، ووصفه إياهم بـ"الكذابين"، وذلك وفقاً لحساب "أمن ومحاكم" المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.
واعتبر المحامي الكويتي الذي رفع شكوى ضد تلفزيون الكويت أن ما صدر من المتهم يعد من جرائم السب والقذف.
وكان الميرغني ظهر الأسبوع الماضي في برنامج "ليالي الكويت" إلى جانب الفنان خالد المظفر للحديث عن مشاركته في المسلسل الكوميدي الجديد "سقط سهواً".
وخلال حديث الميرغني سأله مقدِم البرنامج عن دراسته للقانون وتحوُله من مهنة المحاماة إلى التمثيل، ليجيبه بأنه يحب مهنة المحاماة وأنه ينوي إكمال دراسته بالقانون لاحقاً، إلا أنه يرى أن هناك تشابهاً بين مهنة المحاماة والتمثيل.
وقال الفنان الكوميدي إن أوجه التشابه بين المهنتين أن كلتاهما متجددتان وضد الروتين، مضيفاً بأسلوب بدا عليه الفكاهة بأن "المهنتين تعتمدان على الكذب".
وتعتبر مشاركة الفنان حمدي الميرغني في مسلسل "سقط سهواً" هي الأولى في الدراما الكويتية، وهو عمل كوميدي اجتماعي من إنتاج شركة "إيبيز برودكشن"، ومن تأليف الفنان خالد المظفر، وسيناريو وحوار عبد العزيز صفر، وإخراج علي بدر.