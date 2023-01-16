محام كويتي يقاضي حمدي الميرغني بتهمة "الإساءة لمهنة المحاماة"

وكان الميرغني ظهر الأسبوع الماضي في برنامج "ليالي الكويت" إلى جانب الفنان خالد المظفر للحديث عن مشاركته في المسلسل الكوميدي الجديد "سقط سهواً".

وخلال حديث الميرغني سأله مقدِم البرنامج عن دراسته للقانون وتحوُله من مهنة المحاماة إلى التمثيل، ليجيبه بأنه يحب مهنة المحاماة وأنه ينوي إكمال دراسته بالقانون لاحقاً، إلا أنه يرى أن هناك تشابهاً بين مهنة المحاماة والتمثيل.

وقال الفنان الكوميدي إن أوجه التشابه بين المهنتين أن كلتاهما متجددتان وضد الروتين، مضيفاً بأسلوب بدا عليه الفكاهة بأن "المهنتين تعتمدان على الكذب".