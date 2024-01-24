هل أخفت كيت عمليتها الجراحية عن الأصدقاء والعائلة؟

عندما أعلن قصر كنسينغتون خضوع كيت ميدلتون لعملية جراحية ناجحة في البطن، أشار إلى أن الإجراء "كان مخططا له" ولم يأتِ بشكل طارئ أو مفاجىء، ومع ذلك يبدو أن أميرة ويلز فضلت إخفاء عمليتها عن المقربين منها أيضا.

وقالت مجلة "بيبول" إن مصدرا مقربا من العائلة الملكية أكد أن عائلة وأصدقاء كيت المقربين تفاجؤوا بخضوعها لعملية "كبيرة"، خصوصا وأن لا عوارض مرضية ظهرت عليها، كما أنها لم تفصح عن أي تفاصيل بخصوص وضعها الصحي.

وشوهدت أميرة ويلز آخر مرة في 25 ديسمبر، عندما حضرت رفقة زوجها وأطفالها قداس الميلاد في كنيسة القديسة مريم المجدلية بنورفولك، إذ بدت بمعنويات عالية وصحة ممتازة.