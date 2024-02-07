هاري يجتمع بوالده 45 دقيقة.. ومساعٍ لإصلاح علاقته بشقيقه ويليام

زعمت مصادر مقربة من العائلة المالكة في بريطانيا، أن الأمير هاري كان مستعدًا لمصالحة شقيقه الأمير ويليام، لكن الأمور لم تسِر كما كان مخططًا لها، فاضطر لقضاء ليلته الأولى بأحد الفنادق في لندن.

وأكد المصدر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأمير ويليام ما زال منشغلًا بزوجته كيت ميدلتون، التي خضعت لإجراء جراحي صعب مؤخرًا، وأن الصديق المشترك للأميرين "مارك داير"، سيتدخل لتسهيل عملية تواصل الشقيقين هاري وويليام في الأيام القليلة المقبلة.

ووصل الأمير هاري إلى لندن من كاليفورنيا مساء أمس الثلاثاء برحلة استغرقت 11 ساعة، إذ ذهب فورًا للاطمئنان على والده الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان منذ يومين.

وقضى الأمير هاري 45 دقيقة مع والده الملك تشارلز في بيت العائلة "كلارنس هاوس" في لندن، إلا أنه غادر للإقامة في أحد الفنادق الفاخرة بالعاصمة البريطانية.