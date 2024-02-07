هاري يجتمع بوالده 45 دقيقة.. ومساعٍ لإصلاح علاقته بشقيقه ويليام
زعمت مصادر مقربة من العائلة المالكة في بريطانيا، أن الأمير هاري كان مستعدًا لمصالحة شقيقه الأمير ويليام، لكن الأمور لم تسِر كما كان مخططًا لها، فاضطر لقضاء ليلته الأولى بأحد الفنادق في لندن.
وأكد المصدر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأمير ويليام ما زال منشغلًا بزوجته كيت ميدلتون، التي خضعت لإجراء جراحي صعب مؤخرًا، وأن الصديق المشترك للأميرين "مارك داير"، سيتدخل لتسهيل عملية تواصل الشقيقين هاري وويليام في الأيام القليلة المقبلة.
ووصل الأمير هاري إلى لندن من كاليفورنيا مساء أمس الثلاثاء برحلة استغرقت 11 ساعة، إذ ذهب فورًا للاطمئنان على والده الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان منذ يومين.
وقضى الأمير هاري 45 دقيقة مع والده الملك تشارلز في بيت العائلة "كلارنس هاوس" في لندن، إلا أنه غادر للإقامة في أحد الفنادق الفاخرة بالعاصمة البريطانية.
وبخصوص لقاء الأميرين، قالت صحيفة "تايمز" إن الصديق المشترك للأميرين مارك داير، الذي قدَّم الدعم لهاري في السنوات الأخيرة، يخطط للتحدث مع الأمير الصغير لإنهاء التوتر بينه وبين شقيقه الأكبر ويليام"
وأعرب مقربون من هاري، عن عدم رفضه لقاء شقيقه الأمير ويليام، مشيرين إلى أن "السبب الرئيس لسفر هاري إلى المملكة المتحدة هو زيارة والده المريض، لكن في حال سنحت له الفرصة برؤية شقيقه أمير ويلز، فإنه سيرحب بذلك حتمًا".
وقال خبير الشؤون الملكية ريتشارد فيتزويليامز "أنا متأكد من أن هاري سيضع الماضي جانبًا الآن، خصوصًا بعد مرض والده".
من جانبها، أكدت كريستينا كيرياكو، سكرتيرة الملك تشارلز السابقة، أهمية التقدم باتجاه الحل الأنسب للعائلة المالكة والأمير هاري، قائلة "الملك تشارلز يعشق ابنه هاري، ولم يكن يرغب في حدوث القطيعة.. لقد حان الوقت للم شمل العائلة".
يذكر أن قصر باكنغهام أعلن يوم الاثنين الماضي، أن الأطباء كشفوا إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان خلال فحص طبي لتضخم حميد في البروستاتا، وأنه سيبدأ رحلة العلاج على الفور، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.