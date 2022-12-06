مسلسل "ستيلتو".. هل نحن أمام "استعمار درامي"؟

لعل أجمل نقد وُجِّه إلى مسلسل "ستيلتو"، هو الرأي القائل بأنه كان لا ينبغي أن يُنتَج من الأساس، لاسيما أن العمل التركي المأخوذ عنه "جرائم صغيرة" سبق له أن دُبْلِجَ إلى العربية وحظي بنسب متابعة كبيرة.

هذا يعني أن القصة، والشخصيات الرئيسية والفرعية، ماضيها وحاضرها، غموضها ووضوحها، والخطوط الدرامية ومنعطفاتها وتوتراتها، والحبكة وتعقُّدها وانفلاتها، وكل ما له علاقة بالسيناريو، مكشوفة تماماً..

وتالياً فإن عنصر التشويق في هذا المسلسل الطويل، الذي يتجاوز التسعين حلقة في نسخته العربية، فاقد الأهمية، وكأن المُشاهد بعد أن تابع العمل التركي مدبلجاً، يعود لمتابعته مرة أخرى بممثلين سوريين ولبنانيين.

يزيد من هذا الإحساس عدم اجتهاد كاتبة القصة لبنى مشلح، ومعدة السيناريو مي حايك، وإبقائهما حتى على الحوارات بترجمتها الحرفية، وكأنهما أخذتا نص الدوبلاج ووضعتا اسميهما عليه..

وعلى هذه الحال فإننا كنا نتمنى لو تمَّت "خيانة النَّص" بتبييئه الصحيح مثلاً، أو على الأقل تبديل بعض الأحداث وإضافة شخصيات مؤثرة، بدل الرُّكون إلى الثرثرة الفائضة عن الحاجة التي لا تصنع دراما بقدر ما تُشوِّهها.