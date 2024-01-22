بعد إصابته بالخرف.. زوجة بروس ويليس تستذكر لحظاتهما العائلية

شاركت إيما هيمنغ (45 عاماً) تحية مؤثرة لزوجها ممثل هوليوود بروس ويليس (68 عاما)، وسط معركته مع الخرف الجبهي الصدغي، من خلال فيديو للنجم العالمي مع ابنتيهما مابيل وإيفلين.

وأظهرت اللقطات العائلة المحبة في عدد من المغامرات، بما في ذلك قضاء أيام على الشاطئ والتنزه في الطبيعة.

وفي مشهد آخر ظهر بروس وهو يزرع القبلات على رأس إيما، بينما هي مستلقية على السرير في جناح الأمومة قبل الولادة.

ويمكن أيضًا رؤية بروس وإيما وهما يستمتعان بإشعال النار على الشاطئ معًا، إذ وضع بروس ذراعًا محببًا حول كتفي إيما.

كما ظهرت شخصية بروس المحبة للمرح في الفيديو، إذ ظهر وهو ينقر بقدميه وهو يعزف على الهارمونيكا خارج المنزل الذي يتقاسمه الزوجان، وفي لقطة أخرى قفز بفرح وهو يمسك بيد إحدى ابنتيه الصغيرتين.