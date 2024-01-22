بعد إصابته بالخرف.. زوجة بروس ويليس تستذكر لحظاتهما العائلية
شاركت إيما هيمنغ (45 عاماً) تحية مؤثرة لزوجها ممثل هوليوود بروس ويليس (68 عاما)، وسط معركته مع الخرف الجبهي الصدغي، من خلال فيديو للنجم العالمي مع ابنتيهما مابيل وإيفلين.
وأظهرت اللقطات العائلة المحبة في عدد من المغامرات، بما في ذلك قضاء أيام على الشاطئ والتنزه في الطبيعة.
وفي مشهد آخر ظهر بروس وهو يزرع القبلات على رأس إيما، بينما هي مستلقية على السرير في جناح الأمومة قبل الولادة.
ويمكن أيضًا رؤية بروس وإيما وهما يستمتعان بإشعال النار على الشاطئ معًا، إذ وضع بروس ذراعًا محببًا حول كتفي إيما.
كما ظهرت شخصية بروس المحبة للمرح في الفيديو، إذ ظهر وهو ينقر بقدميه وهو يعزف على الهارمونيكا خارج المنزل الذي يتقاسمه الزوجان، وفي لقطة أخرى قفز بفرح وهو يمسك بيد إحدى ابنتيه الصغيرتين.
وعلقت إيما على اللقطات قائلة: "عندما كنت طفلة صغيرة، كل ما حلمت به هو أن أقع في حب رجل أحلامي، وأن يكون لدي عائلة وأن أعرف كيف يكون الحب غير مشروطاً.. المغزى هو أن تكون حذرًا فيما ترغب؛ لأنك قد تحصل عليه".
ويقال إن إيما، التي تصغر بروس بـ 23 عامًا، التقت بممثل Die Hard في عام 2007 عندما كانا يتدربان في صالة الألعاب الرياضية، وبعد مواعدة استمرت عامين، عقد الثنائي قرانهما في جزر تركس وكايكوس، قبل أن يتزوجا في حفل مدني في بيفرلي هيلز بعد ستة أيام.
وفي عام 2012، رحّبا بابنتهما مابيل، قبل أن يرزقا بابنتهما الثانية إيفلين بعد عامين.
ولبروس أيضًا ثلاث بنات من زواجه الأول من الممثلة ديمي مور، هن: رومر 35 عامًا، وسكوت لارو 32 عامًا، وتالولا البالغة من العمر 29 عامًا.
يُذكر أن الممثل العالمي بروس ويليس اعتزل التمثيل بعد تشخيصه عام 2022 بالحبسة الكلامية، الذي تطور ليصبح خرفا عام 2023.