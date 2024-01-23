أحمد العوضي يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى

كشف الممثل والمؤلف المصري محمود حمدان، عن تعرض الفنان المصري أحمد العوضي لوعكة صحية، تطلبت حجزه في المستشفى.

وقال حمدان مؤلف مسلسل "حق عرب" الذي يشارك به العوضي، في منشور حذفه بعد دقائق من فيسبوك " دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى من يومين لصعوبة حالته".