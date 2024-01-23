أحمد العوضي يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
كشف الممثل والمؤلف المصري محمود حمدان، عن تعرض الفنان المصري أحمد العوضي لوعكة صحية، تطلبت حجزه في المستشفى.
وقال حمدان مؤلف مسلسل "حق عرب" الذي يشارك به العوضي، في منشور حذفه بعد دقائق من فيسبوك " دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى من يومين لصعوبة حالته".
وتساءل بعض رواد السوشال ميديا عن السبب الذي جعل المؤلف المصري يتراجع عن منشوره ويحذفه، متهمينه بإثارة الجدل. بينما رجح آخرون أن صحة العوضي تراجعت بعد طلاقه من الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز.
يذكر أن الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز قد أعلنا انفصالهما منذ أيام، بعد زواج استمر نحو 4 سنوات.