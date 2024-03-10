إبراهيم البيراوي لـ"إرم نيوز": أشارك في "الخن".. وهذه طقوسي الرمضانية

تحدث الفنان البحريني إبراهيم البيراوي عن مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الخن" إلى جانب الفنان محمد المنصور، كما كشف في حوار له مع "إرم نيوز"، عن طقوسه في الشهر الكريم بعيدا عن الفن.

كيف ترى تجربتك في مسلسل الخِنّ؟

هيَ من أجمل تجاربي الدرامية، حيث أتاحت لي فرصة تقديم شخصية مختلفة عما قدمت سابقًا، ووفّقتُ أكثر مع طاقم عملٍ في قمة التألق والرّقي بدءًا من عائلة أبناء المنصور وهم الشركة المنتجة للعمل فلهم الشُكرُ على اهتمامهم واحتضانهم لنا، ومن ثُم فريق العمل الذين كرّسوا جهودهم بصدق لإنجاز هذا المسلسل، وعلى رأسهم المخرج حسين دشتي.

من رشحّك للمشاركة في مسلسل الخِنّ؟

عملتُ في السابق مع أبناء المنصور الشركة المنتجة والمخرج حسين دشتي فهذا ما جعل ترشيحي للدور أكثر سهولة لمعرفتهم السابقة بقدراتي.

أعطنا لمحة عن شخصيتك في المسلسل؟

أقدم دور "ساعيد" وهي شخصية من أرض وثقافة الزنجبار في ثلاثينيات القرن الماضي، يمر بماضٍ صعب وحاضرٍ معقّد، ومن ثم يعيش قصة حب تحدد مصير مستقبله.