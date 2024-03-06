خال كيت ميدلتون يفجر مفاجأة عن "ميغان ماركل"

فجّر خال كيت ميدلتون مفاجأة من العيار الثقيل خلال مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة.

وعبر "غاري غولدسميث" خلال ظهوره في العرض الأول للموسم 23 من برنامج Celebrity Big Brother UK، عن حزنه لانسحاب الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة المالكة البريطانية.

وبينما كان يتحدث لزميله المتسابق لويس والش، قال غولدسميث، البالغ من العمر 58 عامًا، "يمكنني أن أقول رأيي حول كل شيء ما لم تكن هناك نقطة ليزر حمراء على صدري".

وأوضح غولدسميث، الأخ الأصغر لكارول ميدلتون والدة أميرة ويلز، "هاري كان محبوبًا حقًا، وكان على علاقة جيدة مع شقيقه الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون".

وأعرب "غولدسميث "عن استيائه من الأحداث الأخيرة التي جعلت الأمير هاري ينسحب من مهامه الملكية، مشيرًا إلى أن دخول ميغان ماركل بين الثلاثي الملكي قد "خلق الكثير من الدراما".