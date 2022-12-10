مصر.. دراما رمضان 2023 تعيد نجوما للشاشة بعد غياب

يشهد السباق الدرامي المصري في رمضان المقبل، عودة الكثير من الفنانين إلى الساحة الدرامية من جديد بعد غياب دام لسنوات، بينما يغيب نجوم اعتادوا على المشاركة والحضور بشكل دائم خلال السنوات الأخيرة.

وظهرت ملامح موسم دراما رمضان 2023، قبل 3 أشهر وأيام من انطلاقه، حيث جاءت أسماء أبرز الفنانين العائدين إلى السباق، مثل محمد سعد وحسين فهمي وأحمد عيد وعلا غانم، فيما يغيب أحمد عز، وتواصل غياب الفنانين يحيى الفخراني للعام الثاني على التوالي وعادل إمام للعام الثالث.

محمد سعد

تصدر اسم الفنان المصري محمد سعد، أسماء الفنانين العائدين إلى الدراما من جديد بعد غياب دام لـ9 سنوات، تحديدا في 2014 عندما شارك في مسلسل "فيفا أطاطا".

واختار الفنان المصري عودته للدراما كعادته في اختيار الأعمال التي تدور في إطار كوميدي الذي تميز فيها من خلال مسلسل جديد باسم "إكس لانس"، تشاركه فيه البطولة الفنانة العائدة أيضا بعد غياب 6 سنوات علا غانم.

علا غانم

بجانب مشاركتها في مسلسل "إكس لانس" تشارك أيضا علا غانم في مسلسل آخر لكن بدور البطولة المطلقة وهو بعنوان "توحة"، الذي تدور أحداثه في إطار الحي الشعبي، لتكون عودة الفنانة للدراما بعملين بعد غياب منذ مشاركتها في آخر مسلسل "طعم الحياة" الذي عرض في 2017.

حسين فهمي

كما يعود الفنان حسين فهمي للمشاركة في السباق الدرامي الرمضاني، بالمشاركة في عملين، الأول بعنوان "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف العائد أيضا، والثاني مسلسل "عودة البارون"، وذلك بعد آخر مشاركة له منذ 8 سنوات في مسلسل "وش تاني" الذي عرض 2015.

أحمد عيد

أما الفنان أحمد عيد الغائب منذ قرابة الـ9 سنوات عن المشاركة في الدراما المصرية، عندما شارك في مسلسل "صاحب السعادة"، مع الفنان البارز عادل إمام خلال 2014، يعود في السباق الرمضاني المقبل بالمشاركة في مسلسل "عملة نادرة"، الذي تدور أحداثه في إطار الدراما الصعيدية مع الفنانة نيللي كريم.

أبرز الغائبين

أما قائمة الغائبين، فبعد ظهور ملامح الموسم، جاء الفنان أحمد عز الذي حقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية من خلال مسلسلي "هجمة مرتدة" و"الاختيار" من أبرز الغائبين، فيما تواصل غياب الفنان الكبير عادل إمام للموسم الثالث على التوالي بعد مسلسل "فلانتينو" الذي قدمه 2020.

كما يتواصل غياب الفنان يحيى الفخراني، للعام الثاني على التوالي بعد تقديمه مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي عرض في رمضان 2021، فيما لم يحسم عدد من الفنانين مشاركتهم في رمضان المقبل بعد الإعلان عن دخولهم السباق، ولم تكشف تفاصيل أخرى عن تحضيرات تلك الأعمال.