ستيفاني صليبا تتهم "أصحاب أجندات" بالتسبب في أزمة "غسيل الأموال"

وأضافت "صليبا"، في أول ظهور لها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام": "طلعت أصوات كي يشوهوا سمعتي ويقولوا أشياء عن لساني ولم أردّ، لأنني أعرف أن لكل واحد أجندات شخصية".

ووجهت الممثلة اللبنانية الشكر إلى الأشخاص الذين ساندوها ومنحوها القوة والصمود في أزمتها الأخيرة من فنانين، وصحفيين، وأصدقائها، والعائلة.

وتابعت: "واجهت ظلمًا كبيرًا جدًا، لكن واجهته بثقة وقوة لأن ضميري كثير مرتاح، وما عندي شيء أخاف منه، حقي رح يرجع والظلم ما بيدوم".