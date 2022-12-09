بشبهة تبييض الأموال.. توقيف الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا

وذكر المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "صليبا، موقوفة حالياً على ذمّة التحقيق بناء على أمر من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي استجوبها بشبهة تبييض أموال وإثراء غير مشروع".

وأوضح أنه جرى إحالتها إلى مكتب الجرائم المالية للتوسع في التحقيق، على أن يقرر لاحقا تركها أو إبقاءها موقوفة.