بعد انسحابها من كأس العالم.. شاكيرا تظهر "باكية" في شارع عام

شوهدت شاكيرا في شارع عام وهي منهارة وتبكي، بعد مرورها بأيام صعبة، واتفاق نهائي بشأن الطلاق مع بيكيه، وحضانة الأطفال.

وبحسب الاتفاق بين الطرفين، ستعود المغنية الكولومبية إلى ميامي مع أطفالها، لكنها لم تستطع تمالك نفسها فيما يبدو بعد ذلك وظهرت باكية في مكان عام.

وظهرت شاكيرا في الشارع برفقة أصدقاء وهي ترتدي بذلة رياضية ومن دون أي مساحيق تجميل، بينما كانت تتحدث على الهاتف باللغة الإنجليزية وبدت متوترة ومشتتة الانتباه.

وبحسب أصدقائها، فقد أغلقت شاكيرا الهاتف وبدأت تبكي، وهي تتمتم: "لقد كان سيئا وصاحب وجه سيىء".