أيمن زيدان ينعى شقيقه شادي زيدان بكلمات مؤثرة

وأصيب شادي زيدان، بحسب المعلومات المتداولة بجلطة دماغية أدخلته المستشفى قبل نحو أسبوع، وبعدها تم الإعلان عن دخوله في غيبوبة "كوما".

وقال مقربون من الفنان السوري إن زيدان كان يؤدي مشهدًا في عمل رمضاني، إذ كان يلعب دور شخصية تصاب بوعكة صحية وتفقد وعيها، وسقط بالفعل على الأرض، ليتبين إصابته بجلطة.

وأضافوا أن شقيقه الفنان وائل زيدان كان حاضرًا خلال التصوير ونقله عبر الإسعاف إلى المستشفى، وتبين إصابته بنزيف داخلي وجلطة انتهت بوفاته.

وتأتي إصابة الفنان السوري بجلطة دماغية خلال تصوير المشهد الدرامي، بعد حملة تبرعات كان قد شارك فيها مع شقيقيه وآخرين لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وأصاب شمال سوريا.