أيمن زيدان ينعى شقيقه شادي زيدان بكلمات مؤثرة
نعى الفنانان السوريان، أيمن زيدان ووائل زيدان شقيقهما الفنان الراحل شادي زيدان الذي وافته المنية الجمعة، بكلمات مؤثرة.
وتوفي الفنان السوري شادي زيدان، الجمعة، عن عمر 49 عامًا، بعد أن دخل المستشفى قبل عدة أيام في حالة حرجة بعد إصابته بجلطة دماغية.
ونشر الفنان السوري أيمن زيدان صورة تجمعه بشقيقه وعلق عليها "شادي …ياخفقة قلبي الذي أنهكه الحزن .. رحيلك جرح لاأدري متى يندمل ..تغمدك الله بواسع رحمته ..".
ونشر الممثل والمنتج السوري وائل زيدان صورة شقيقه الراحل عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" وعلق عليها بكلمات مؤثرة قال فيها: "الله يرحم ترابك يا أخي يا سندي يا روح الروح كسرتلي ضهري، أخذت روحي معك.. حسبي الله ونعم الوكيل".
وأصيب شادي زيدان، بحسب المعلومات المتداولة بجلطة دماغية أدخلته المستشفى قبل نحو أسبوع، وبعدها تم الإعلان عن دخوله في غيبوبة "كوما".
وقال مقربون من الفنان السوري إن زيدان كان يؤدي مشهدًا في عمل رمضاني، إذ كان يلعب دور شخصية تصاب بوعكة صحية وتفقد وعيها، وسقط بالفعل على الأرض، ليتبين إصابته بجلطة.
وأضافوا أن شقيقه الفنان وائل زيدان كان حاضرًا خلال التصوير ونقله عبر الإسعاف إلى المستشفى، وتبين إصابته بنزيف داخلي وجلطة انتهت بوفاته.
وتأتي إصابة الفنان السوري بجلطة دماغية خلال تصوير المشهد الدرامي، بعد حملة تبرعات كان قد شارك فيها مع شقيقيه وآخرين لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وأصاب شمال سوريا.