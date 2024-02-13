تايلور سويفت وبيونسيه تخطفان الأضواء في مباراة "سوبربول" (صور)

ألهبَ المغني الأميركي آشِر، الأحد، أجواء ملعب "إليجياينت ستاديوم" خلال الحفلة الموسيقية في استراحة ما بين شوطَي نهائي بطولة كرة القدم الأميركية "سوبربول"، تماماً كالنجمة بيونسيه التي أعلنت عن أعمال جديدة.

وقدّم المغني البالغ 45 عاماً عرضاً متنوعاً، رافقه خلاله بهلوانيون وراقصات وسواهم، واستخدم فيه قدراته في الرقص التي ساهمت في شعبيته.

وشمل برنامج آشِر تسع أغنيات، طبعت مسيرته التي بيع خلالها أكثر من 75 مليون نسخة من ألبوماته في مختلف أنحاء العالم.

تبعته الفنانة "هير" HER ومغني الراب لوداكريس، وانضمت إليه المغنية أليشا كيز لوقت قصير على خشبة المسرح لأداء أغنيتهما المشتركة "ماي بو" My Boo.

ويأمل آشر في إنعاش مسيرته بألبوم جديد بعنوان "كامينغ هوم" Coming Home، صدر الجمعة، وجولة حفلات تبدأ في آب/أغسطس.