لماذا تكتمت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي على سبب طلاقهما؟

صدمت أخبار طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز من زوجها الفنان أحمد العوضي الجمهور، خاصة وأنهما تزوجا عام 2020 بعد قصة حب في مسلسل "لآخر نفس"، تحولت إلى حقيقة.

وكانت ياسمين قد انفصلت عن شريكها محمد حلاوة عام 2018، بعد زواج دام 17 عاما، أثمر عن ابنة وحيدة تدعى "ياسمين".

ومنذ بداية علاقة ياسمين والعوضي، واجه الثنائي العديد من العقبات والمشاكل، التي بدأت بتدخلات شقيق ياسمين وائل، الذي قال إن العوضي لا يعرف الأصول؛ لأنه يخرج مع ياسمين دون التقدم لها رسميا، ولاحقا مشاكل مع الفنانة ريهام حجاج زوجة طليقها حلاوة.

ورغم المشاكل استطاع الثنائي الحفاظ على متانة علاقتهما، التي ظهرت بعد الوعكة الصحية التي ألمت بياسمين، وجعلتها تمكث في المستشفى لأشهر بالعناية المركزة، والتي استدعت سفرها للخارج لاستكمال العلاج لاحقا.

وفي مقابلات متعددة، أبدى الفنان أحمد العوضي خوفه وقلقه على زوجته وصحتها، وأحيانا ذرف الدموع عليها، في المقابل أوضحت ياسمين في أكثر من مناسبة أنها متعلقة بزوجها وممتنة لوقوفه إلى جانبها في محنتها.

لماذا تكتم الثنائي على الأسباب؟

ورجّح عدد من رواد السوشال ميديا، أن انفصال ياسمين والعوضي جاء بهدوء تام ودون أسباب واضحة؛ لأنهما ما زالا يكنان لبعضهما مشاعر الحب والاحترام، وأن انفصالهما جاء لأسباب خارجة عن إرادتهما، بينما رأى آخرون أن الانفصال جاء كردة فعل انفعالية على مشكلة معينة بينهما، متوقعين عودتهما لبعضهما قريبا.

وأشار قسم ثالث من المعلقين إلى أن الثنائي لم يكشفا الآن سبب انفصالهما، إلا أنه وفي حال استمر الطلاق فإن الأسباب ستتسرب على لسان أحدهما حتما، مستنكرين الشائعات التي أكدت زواج العوضي عرفيًّا من امرأة أخرى.