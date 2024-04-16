إصابة الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين بورم في الدماغ

كشف رئيس نقابة الفنانين اللبنانيين، نعمة بدوي، عن تفاصيل الوضع الصحي لمواطنه الفنان فؤاد شرف الدين، موضحا أنه مصاب بورم حميد في الدماغ.

وقال بدوي لـ "إرم نيوز"، إن "الفنان فؤاد شرف الدين مصاب بورم في الدماغ، لكن الأطباء أكدوا أن الورم حميد وليس خبيثا، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية دقيقة صباح الثلاثاء، لإزالة الورم".

وأردف بدوي أنه "بعد إجراء الفحوصات تأكد الأطباء بوجود ورم بالدماغ، كانوا يظنون في البداية أن الورم خبيث، إلا أن الفحوصات أكدت أنه حميد".

وكان الفنان اللبناني باسم مغنية، أعلن عن دخول الفنان شرف الدين في أزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، مبينا أنه يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لا يحتمل التأخير.

وبحسب مغنية، فإن "ابنة النجم السينمائي فؤاد شرف الدين، الممثلة جمانة شرف الدين، أكدت أن والدها يحتاج إلى عملية استئصال ورم حميد في رأسه دون تأجيل أو مماطلة وأشارت إلى أن كل يوم من التأخير يعرض حياة والدها للخطر".