أسرة جورج وسوف تكشف حقيقة مقاضاة المستشفى الذي توفي به وديع
كشفت مايا مطر، محامية أسرة الفنان السوري جورج وسوف حقيقة الأنباء المتداولة حول قيام الأسرة بمقاضاة المستشفى الذي مات به وديع وسوف، لتسببه في وفاته بخطأ طبي، مشيرة إلى أن ذلك غير صحيح.
وتوفي وديع جورج وسوف، الجمعة، بعد إدخاله المستشفى إثر تدهور حالته الصحية نتيجة مضاعفات عملية "تكميم للمعدة" في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.
قالت مايا مطر في مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON المصرية: "لن نتحدث في مسألة الأخطاء الطبية حاليًا، وقد نتحدث فيه فيما بعد، والوقت الآن للحزن فقط".
وأضافت الوكيلة القانونية لعائلة جورج وسوف: "الطبيب المتابع لحالة الراحل من أمهر الأطباء، ولن يتخذ أي إجراءات دون الرجوع إليه، والحصول على الأدلة القاطعة، وهذا لم يتم التطرق له حتى الآن، ولم يتم الاستقرار على اتخاذ أي موقف، هذه الأيام فقط للحزن، وليس للحديث عن الأخطاء الطبية، ولن نتحدث في مسألة الأخطاء الطبية حاليا، وقد نتحدث فيه فيما بعد".
وكانت مواقع صحفية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد كشفت عن وفاة وديع وسوف بسبب خطأ طبي أثناء خضوعه لجراحة "تكميم للمعدة" مشيرين إلى أن أسرة الراحل بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستشفى والطبيب المعالج.