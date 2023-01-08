أسرة جورج وسوف تكشف حقيقة مقاضاة المستشفى الذي توفي به وديع





وأضافت الوكيلة القانونية لعائلة جورج وسوف: "الطبيب المتابع لحالة الراحل من أمهر الأطباء، ولن يتخذ أي إجراءات دون الرجوع إليه، والحصول على الأدلة القاطعة، وهذا لم يتم التطرق له حتى الآن، ولم يتم الاستقرار على اتخاذ أي موقف، هذه الأيام فقط للحزن، وليس للحديث عن الأخطاء الطبية، ولن نتحدث في مسألة الأخطاء الطبية حاليا، وقد نتحدث فيه فيما بعد".