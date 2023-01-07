تطورات حالة جورج وسوف الصحية بعد نقله للمستشفى عقب وفاة نجله وديع
كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية تفاصيل الحالة الصحية للفنان السوري جورج وسوف، التي طرأت عليه عقب رحيل نجله وديع مساء الجمعة.
وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن الفنان السوري فور علمه بخبر وفاة نجله سقط مغشيا عليه، وبعد إفاقته دخل في حالة انهيار عصبي، وتم نقله إلى المستشفى.
وقالت نضال الأحمدية في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "جورج وسوف عندما سمع بخبر وفاة نجله أصيب بحالة انهيار عصبي، ونقل على الفور إلى الطوارئ".
وأضافت أنه "يتلقى حاليا العلاج المطلوب، إذ إن الأطباء يحاولون أن يجعلوه ينام من خلال العقاقير، حتى يهدأ من هذا الانهيار".
وأشارت إلى أن "ما حدث هو مصيبة كبيرة على وسوف، وعلى شاليمار زوجته، الله يصبرهم ويصبرنا جميعًا، لأن وديع كان عزيز علينا جميعًا".
وتوفي وديع جورج وسوف، يوم الجمعة، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى "مار يوسف" بالدورة في لبنان، حيث كان في حالة حرجة، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة بعد إجرائه عملية جراحية.
وكانت وسائل إعلام لبنانية كشفت أن "وديع" أجرى جراحة تكميم للمعدة، قبل أسبوع، وعاد إلى المنزل، إلا أنه تعرَّض لمضاعفات خطيرة، مساء الخميس، مما دعا إلى نقله للمستشفى، قبل أن يفارق الحياة.