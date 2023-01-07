تطورات حالة جورج وسوف الصحية بعد نقله للمستشفى عقب وفاة نجله وديع

وقالت نضال الأحمدية في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "جورج وسوف عندما سمع بخبر وفاة نجله أصيب بحالة انهيار عصبي، ونقل على الفور إلى الطوارئ".

وأضافت أنه "يتلقى حاليا العلاج المطلوب، إذ إن الأطباء يحاولون أن يجعلوه ينام من خلال العقاقير، حتى يهدأ من هذا الانهيار".

وأشارت إلى أن "ما حدث هو مصيبة كبيرة على وسوف، وعلى شاليمار زوجته، الله يصبرهم ويصبرنا جميعًا، لأن وديع كان عزيز علينا جميعًا".