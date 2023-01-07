جورج وسوف يظهر في عزاء نجله وديع (صور)‎‎

ظهر الفنان جورج وسوف، وهو يتلقى العزاء في نجله وديع، اليوم السبت، في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، بحسب وسائل إعلام سورية.

وبدا على وسوف تأثره وحزنه الشديد على فقدان نجله الأكبر ليلة أمس الجمعة، بعد إدخاله المستشفى إثر تدهور حالته الصحية، ومحاولة البعض من الحضور مواساته.