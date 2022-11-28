هكذا احتفل نجوم الفن بفوز "أسود الأطلس" على بلجيكا بكأس العالم
شهدت حسابات فنانين ومشاهير عرب على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، احتفالًا واحتفاءً واسعًا بلاعبي المنتخب المغربي بعد فوزه التاريخي على نظيره البلجيكي في كأس العالم قطر 2022.
وحقق المنتخب المغربي، اليوم الأحد، فوزًا مهمًا على بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة بالمونديال العالمي، تجعله على مسافة قريبة من التأهل لدور الـ16 للمرة الثانية في تاريخ "أسود الأطلس" بكأس العالم.
واحتفل الفنان المغربي "سعد لمجرد" بعدما نشر صورته مرتديًا قميص منتخب بلاده، وعلق قائلًا: "مبارك أسود الأطلس، فرحة كبيرة يعجز اللسان عن وصفها".
فيما شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد، عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو من أغنيتها التي تحمل اسم "لمغاربة"، التي أصدرتها للمغرب بعد تأهله لكأس العالم، مقدمة التهنئة لمنتخب بلادها بالفوز التاريخي على بلجيكا.
وعلقت سميرة سعيد على الفيديو بجزء من كلمات الأغنية التي تقول: "المغرب تاريخو باين.. وراسو ديما مرفوع، ديما حاضر وكاين.. وما يعرف غير الفوز".
أما الفنان المصري محمد هنيدي، فقد احتفل بفوز المغرب، مستخدمًا طريقته الكوميدية كعادته، حيث نشر صورة تحمل رسومًا كاريكاتورية لشخصين يتبادلان الضحكات في الصورة التي احتوت نتائج مباراتي بلجيكا الأولى أمام مصر الودية التي لعبت قبل انطلاق المونديال بأيام وفازت بها مصر بهدفين، ثم مباراته أمام المغرب بكأس العالم والتي انتهت بفوز أسود الأطلسي بهدفين أيضًا.
وكتب هنيدي على الصورة: "المصنف الثاني عالميًا" ثم علق عليها ساخرًا بكتابة اسم منتخب بلجيكا، فيما سبقتها تغريدة أشاد بها بمستوى لاعبي المغرب في المباراة.
وأشادت الفنانة اللبنانية إليسا، بأداء لاعبي المغرب، معتبرة أنهم "رفعوا رأس العرب".
وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "ما أحلاكم! العرب يستمرون بالمفاجآت الجميلة بالمونديال، وهالمرة مع المغرب رافعين رأسنا كلنا فيكم بأهم حدث عالمي، تاني نقول للكل شو منقدر نحقق بالرياضة مبارك".
وعلى طريقته الخاصة، نشر الفنان المصري محمد رمضان، عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو، تضمن هدفي المغرب واحتفالات الجمهور في مدرجات ملعب المباراة، ودمج به أغنيته الشهيرة "نمبر وان".
وعلق الفنان المصري على الفيديو: "مبارك لنا جميعًا فوز المنتخب العربي الأفريقي منتخب المغرب، وتصدره المجموعة".