هكذا احتفل نجوم الفن بفوز "أسود الأطلس" على بلجيكا بكأس العالم

فيما شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد، عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو من أغنيتها التي تحمل اسم "لمغاربة"، التي أصدرتها للمغرب بعد تأهله لكأس العالم، مقدمة التهنئة لمنتخب بلادها بالفوز التاريخي على بلجيكا.

وعلقت سميرة سعيد على الفيديو بجزء من كلمات الأغنية التي تقول: "المغرب تاريخو باين.. وراسو ديما مرفوع، ديما حاضر وكاين.. وما يعرف غير الفوز".