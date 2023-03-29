براد بيت يبيع منزله بـ39 مليون دولار

وأقام "براد بيت" في المنزل مع زوجته السابقة، أنجلينا جولي وأطفالهما الستة قبل انفصالهما عام 2016، كما سكنه أيضًا بشكل منفصل لسنوات عديدة.

وبعد بيعه، سينتقل براد بيت إلى منزله في كاليفورنيا الذي تبلغ قيمته 40 مليون دولار.

يمتد تاريخ مجمع براد بيت الذي قام ببيعه لأكثر من 110 أعوام، ويقال إنه تم بناؤه في عام 1910، وأمضى براد سنوات في تجديد وبناء إضافات جديدة للمكان بالاستعانة بفريق من المهندسين المعماريين والمصممين العالميين.

وقام براد بتوسيع مساحته وشراء عدد من الأماكن المجاورة، وتبلغ مساحة العقار الرئيسي 6700 قدم مربع وهو يتكون من خمس غرف نوم وخمسة حمامات.