براد بيت يبيع منزله بـ39 مليون دولار
باع النجم الأمريكي براد بيت منزله في لوس فيليز بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد امتلاكه وإعادة تصميمه لما يقرب من ثلاثة عقود.
وأشارت التقارير إلى أن بيت (59 عامًا) باع المجمع الخاص به مقابل 39 مليون دولار، بعد أن اشتراه مقابل 1.7 مليون دولار من الممثلة كاساندرا بيترسون المعروفة بـ"إلفيرا" في عام 1994.
وكان تم عرض العقار للبيع لأول مرة في يناير مقابل 45 مليون دولار، وليس من الواضح ما الذي تسبب في انخفاض سعره، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأقام "براد بيت" في المنزل مع زوجته السابقة، أنجلينا جولي وأطفالهما الستة قبل انفصالهما عام 2016، كما سكنه أيضًا بشكل منفصل لسنوات عديدة.
وبعد بيعه، سينتقل براد بيت إلى منزله في كاليفورنيا الذي تبلغ قيمته 40 مليون دولار.
يمتد تاريخ مجمع براد بيت الذي قام ببيعه لأكثر من 110 أعوام، ويقال إنه تم بناؤه في عام 1910، وأمضى براد سنوات في تجديد وبناء إضافات جديدة للمكان بالاستعانة بفريق من المهندسين المعماريين والمصممين العالميين.
وقام براد بتوسيع مساحته وشراء عدد من الأماكن المجاورة، وتبلغ مساحة العقار الرئيسي 6700 قدم مربع وهو يتكون من خمس غرف نوم وخمسة حمامات.
ويتميز المسكن بسقف رمادي ومداخن من الطوب ويوجد به ممر مرصوف بالحصى يؤدي مباشرة إلى الطابق الأمامي، ويمتلك المجمع حمامي سباحة مع جاكوزي، بالإضافة إلى بركة كبيرة.
وبالإضافة لذلك، توجد حديقة تزلج ومسرح سينما ومرآب يضم دراجات براد النارية وأربعة بيوت ضيافة تتكون من غرفتي نوم وحمامين.
يُشار إلى أن بيت يمتلك محفظة عقارية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار؛ تشمل نصف قصر "شاتو ميرافال" الفخم الذي يمتلكه مع زوجته السابقة أنجلينا جولي والذي اشترياه سويًا في عام 2011، ويمتلك بيت أيضًا عقارات في هوليوود هيلز ونيو أورلينز وماليبو، ومنزلا شاطئيا بقيمة 5 ملايين دولار في غوليتا.