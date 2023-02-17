مسلسلات تجمع فنانين بزوجاتهم في دراما رمضان 2023

نيللي كريم وهشام عاشور

خاض لاعب منتخب مصر السابق للإسكواش هشام عاشور، مجال التمثيل بعد زواجه من الفنانة نيللي كريم، حيث شارك بالموسم الرمضاني الماضي 2022 بعملين من إنتاج شركة "العدل جروب"، وهي الشركة التي تنتج أعمال نيللي كريم منذ عدة سنوات، ما عرضه للانتقادات من الجمهور، حيث اتهموه باستغلال زواجه من الفنانة المصرية لدخول مجال التمثيل.

وقررت الفنانة نيللي كريم هذا العام مشاركة زوجها لأول مرة في مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "عملة نادرة"، الذي ينتمي إلى الدراما الصعيدية لأول مرة في تاريخها الفني.

ويقوم ببطولة مسلسل "عملة نادرة": نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، محمد فهيم، نهى صالح، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

ويزو وشريف حسني

رغم مشاركاتهما العديدة على خشبة المسرح ضمن عروض "مسرح مصر"، إلا أن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها الفنان الكوميدي شريف حسني زوجته الفنانة ويزو في مسلسل تلفزيوني، حيث يعكفان الآن على تصوير مشاهدهما في الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول الذي عرض قبل 6 سنوات.

ويجسد شريف حسني وويزو دور زوجين يقومان بتكوين أسرة جديدة في الحارة التي يسكن فيها سيد رجب بطل العمل، ويتعرضان للعديد من المواقف في إطار كوميدي.

ويقوم ببطولة مسلسل "رمضان كريم 2": سيد رجب، نجلاء بدر، بيومي فؤاد، سلوى خطاب، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، سلوى عثمان، أحمد صيام، نهى صالح، ويزو، سلوى محمد علي، تامر فرج، رانيا فتح الله، شريف حسني وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.