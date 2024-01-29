علاقة جيجي حديد وبرادلي كوبر "متوترة" بسبب والدته

وأشار المصدر إلى أن جيجي، وهي أم لطفلة واحدة من حبيبها السابق زين مالك، انزعجت من والدة برادلي "جلوريا كامبانو" التي ترافق ابنها في معظم تحركاته دون "مراعاة لحياته الخاصة".

ومن المعروف أن والدة برادلي لها مكانة خاصة في حياة ابنها، إذ تقف إلى جانبه في معظم المهرجانات والمناسبات الهامة، كما تحرص على التقاط الصور معه على السجادة الحمراء.

وبحسب المصدر، أصيبت جيجي بخيبة أمل كبيرة عندما أحضر برادلي والدته لحفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" الأخير، خاصة وأنها انضمت إليهما على مائدة العشاء.

وقال المصدر "كانت جيجي تنتظر عشاءً خاصًّا مع برادلي بعد الحفل، لكن جلوريا رافقتهما؛ ما سبب الإحباط لجيجي".