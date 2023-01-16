وفاة الإعلامية اللبنانية صونيا بيروتي

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، من المقرر أن تقام مراسم الجنازة على صونيا بيروتي، عصر غد الثلاثاء، في كنيسة سيدة المعونات في بلدة حارة صخر في محافظة جبل لبنان، التي تبعد 25 كم عن العاصمة بيروت.

وأفادت الوكالة، أن العزاء سيكون ليوم واحد فقط، يوم الدفن في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء بتوقيت لبنان.