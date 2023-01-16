وفاة الإعلامية اللبنانية صونيا بيروتي
غيب الموت اليوم الإثنين الإعلامية والصحفية اللبنانية صونيا بيروتي، بعد صراع مع المرض.
وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، من المقرر أن تقام مراسم الجنازة على صونيا بيروتي، عصر غد الثلاثاء، في كنيسة سيدة المعونات في بلدة حارة صخر في محافظة جبل لبنان، التي تبعد 25 كم عن العاصمة بيروت.
وأفادت الوكالة، أن العزاء سيكون ليوم واحد فقط، يوم الدفن في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء بتوقيت لبنان.
ونعى عدد من الإعلاميين اللبنانيين، صونيا بيروتي، عبر حساباتهم الشخصية في موقع "تويتر"، بكلمات مؤثرة معربين فيها عن حزنهم لوفاتها.
ونشر الإعلامي منير الحافي، صورتين للإعلامية الراحلة، وعلق عليهم كاتبا: "بكل حزن وأسف تلقيت خبر وفاة الإعلامية والكاتبة صونيا بيروتي، اذكر شخصيا منها هدوءها وثقافتها ومعرفتها التي ميزت إعلاميي وإعلاميات الزمن الجميل!".
وعبر الحافي عن حزنه لوفاة صونيا بيروتي بالقول: "نفقد زميلة رائدة ومثقفة مستنيرة، رحمها الله تعالى وصبّر ذويها وأصدقاءها".
ونعت الصحفية هناء حمزة مواطنتها بتذكر موقف جمعهما من قبل، بالقول: "توفيت صونيا بيروتي مسؤولة صفحة المرأة في جريدة المستقبل حيث كنت أعمل قبل نحو 30 عاما".
وأضافت: "(اكتبي اسمك واسم عائلتك ولا تذكري اسم عائلة زوجك على المادة المنشورة، قد يذهب الزوج ويبقى الاسم يرتبط بك مهنيا مدى الحياة)، نصيحتها لي يوم تزوجت ضاحكة".
ونعى الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم، مواطنته بكلمات مؤثرة، إذ نشر مقطعا قصيرا من تقاريرها التلفزيونية السابقة وعلق عليه بالقول: "صاحبة أقصر شعر شاهدناها على شاشة التلفزيون".
وأضاف: "أيقنت منذ اللحظة الأولى أنّ من ينجح في هذه المهنة هو من لا يُحاسب نفسه على تعبها، صونيا بيروتي، أيقونة الاعلام، رحلت الليلة في زمن لا حقيقة ثابتة في الصحف إلا صفحة الوفيات كما قال نجيب محفوظ، وداعا صونيا بيروتي".
وتعتبر الراحلة صونيا، من أبرز الإعلاميات اللبنانيات، وأصدرت عددًا من الكتب والروايات، وعملت الراحلة في بداية حياتها في عدد من الصحف والمجلات اللبنانية والعربية، ثم انتقلت في فترة الستينيات للعمل في تلفزيون لبنان، لتنطلق مسيرة إعلامية هائلة انتهت بوفاتها اليوم.