وفاة الشاعر المصري ناصر الجيل بأزمة قلبية مفاجئة
غيب الموت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الشاعر الغنائي المصري ناصر الجيل، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز الـ 48 عاماً.
ومن المقرر أن تشيع الجنازة، عقب صلاة ظهر اليوم، بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، غرب العاصمة القاهرة، بحسب ما نشر الحساب الشخصي للشاعر الراحل.
وذكر الشاعر الغنائي، بهاء الدين محمد، أن زميله الراحل كان يتعرض لضغط عصبي كبير خلال الفترة الأخيرة، إذ نعاه عبر حسابه في “فيسبوك” كاتباً: “الشاعر الفنان المحترم ناصر الجيل، اللهم أرحمه وأغفر له وأعف عنه، وهى دى نهاية الضغط النَفسى والعصبي”.
وناصر الجيل شاعر وكاتب غنائي، ولد في محافظة الجيزة المصرية، في 17 مارس العام 1975، تعاون مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي منهم "هاني شاكر ومصطفى كامل وأصالة، وراغب علامة وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر، وأنغام ونوال الكويتية ورامي عياش".
كما كتب الشاعر الراحل لأجيال مختلفة من المطربين العرب، فضلا عن أنه الشاعر الوحيد الذي غنى من كلماته الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين في مصر حاليا.
ومن أبرز أغانيه التي كتبها اغنية "كل ليلة" الذي غناها هاني شاكر عام 2007، و"حته مني" لإيهاب توفيق عام 2008، و“بوعدك” عام 2012، و"ما بهزرش" عام 2015، لراغب علامة، و“اتحملت كتير" في نفس العام لمصطفى كامل، و"حالة غريبة" عام 2016 لمصطفى قمر، و"عيب عليكوا” لنوال الكويتية عام 2017.
كما غنت أصالة من كتاباته "حاجة متخصكش" عام 2019، وغيرها من الأغاني التي كتبها وأثرت الساحة الغنائية المصرية والعربية، كما كتب أغاني لـ"مي كساب، وكارمن سليمان، ودينا حايك، ويارا وبوسي.. وغيرهم".