وفاة الشاعر المصري ناصر الجيل بأزمة قلبية مفاجئة

كما كتب الشاعر الراحل لأجيال مختلفة من المطربين العرب، فضلا عن أنه الشاعر الوحيد الذي غنى من كلماته الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين في مصر حاليا.

ومن أبرز أغانيه التي كتبها اغنية "كل ليلة" الذي غناها هاني شاكر عام 2007، و"حته مني" لإيهاب توفيق عام 2008، و“بوعدك” عام 2012، و"ما بهزرش" عام 2015، لراغب علامة، و“اتحملت كتير" في نفس العام لمصطفى كامل، و"حالة غريبة" عام 2016 لمصطفى قمر، و"عيب عليكوا” لنوال الكويتية عام 2017.

كما غنت أصالة من كتاباته "حاجة متخصكش" عام 2019، وغيرها من الأغاني التي كتبها وأثرت الساحة الغنائية المصرية والعربية، كما كتب أغاني لـ"مي كساب، وكارمن سليمان، ودينا حايك، ويارا وبوسي.. وغيرهم".