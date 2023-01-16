وفاة الممثلة جينا لولوبريجيدا أيقونة سينما الخمسينيات والستينيات

أعلنت محامية سابقة للممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا، اليوم الإثنين، وفاة النجمة الشهيرة، التي جسدت الولادة الجديدة النابضة بالحياة لإيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، عن عمر يناهز 95 عامًا.