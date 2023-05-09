وفاة الفنان الكويتي جاسم بن هندي

توفي الفنان الكويتي جاسم بن هندي، اليوم الثلاثاء، وقف ما أعلنت ابنته عبر حساباتها في مواقع التواصل.

ونعت "شروق"، والدها الفنان جاسم بن هندي، إذ أعلنت في تغريدة: "الله يرحمك ياقطعه من روحي الله يرحمك يا أغلى شي بحياتي ويغمد روحك الجنه، الله يرحمك حبيبي، يبا فراقك كسرني".

وأكدت في تغريدة أخرى: "يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، انتقل إلى رحمة الله تعالى أبوي الغالي، جاسم بن هندي، إنا لله وإنا إليه راجعون".