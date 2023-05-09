وفاة الفنان الكويتي جاسم بن هندي
توفي الفنان الكويتي جاسم بن هندي، اليوم الثلاثاء، وقف ما أعلنت ابنته عبر حساباتها في مواقع التواصل.
ونعت "شروق"، والدها الفنان جاسم بن هندي، إذ أعلنت في تغريدة: "الله يرحمك ياقطعه من روحي الله يرحمك يا أغلى شي بحياتي ويغمد روحك الجنه، الله يرحمك حبيبي، يبا فراقك كسرني".
وأكدت في تغريدة أخرى: "يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، انتقل إلى رحمة الله تعالى أبوي الغالي، جاسم بن هندي، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وتفاعل مواطنون عبر هاشتاغ #جاسم_بن_هندي في موقع التواصل "تويتر" مع نبأ وفاة الفنان بن هندي. إذ علق الناشط محمد الجريدان، بالقول: "الله يرحمك يا بوعبالوهاب".
وكشف "نواف" أن وفاة جاسم بن هندي، جاءت بشكل مفاجئ: "الله يرحمة ويغفر لة وجعل مثواة الجنة. قبل يومين كان يتكلم بالكلوب هاوس مافيه الا العافية وكان يتناجر مع واحد لأن بينهم اختلاف بوجهات النظر. لا إله إلا الله سبحان الحي الذي لا يموت".
ونعاه الناشط المعروف "أجلح وأملح"، بالقول: "الله يرحمه ويغمد روحه الجنة ويصبر اهله كان فعلا انسان مرح مبتسم متواضع يسلم يسولف وياك حتى لو ما يعرفك طاقة ايجابية تمشي عالأرض رحم الله من قرأ سورة الفاتحة على روحه".
وانطلقت مسيرة الفنان الكويتي الراحل جاسم بن هندي في عام 2007 من خلال مسلسل "من عنده الغطاية"، وشارك الفنانة حياة الفهد في مسلسل "الداية" عام 2008.
واشتهر جاسم بن هندي بشكل خاص في مداخلاته والسهرات التلفزيونية واهتماماته بعالم الرياضة.