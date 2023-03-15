هل يمر الفنان عبدالمنعم عمايري بأزمة نفسية؟

تسبب تصريح للفنان عبدالمنعم عمايري بإثارة تساؤلات بشأن حالته النفسية، وفيما إذا كان يمر بأزمة ما من عدمه.

وعبر عدد من المتابعين عن "قلقهم" إزاء الحالة التي ظهر فيها عمايري، أثناء إجرائه لقاء إعلامي مع "عرب وود".

وتمنى الفنان الفلسطيني "عودة كل شيء كما كان من قبل"، وفق تعبيره، مبينا أن "الماضي كان أجمل".

واعتبر أن النجومية والنجاح "وهم زائف"، مشددا على أن الأهم بالنسبة للإنسان هو "التوازن والتصالح الداخلي".