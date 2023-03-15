هل يمر الفنان عبدالمنعم عمايري بأزمة نفسية؟
تسبب تصريح للفنان عبدالمنعم عمايري بإثارة تساؤلات بشأن حالته النفسية، وفيما إذا كان يمر بأزمة ما من عدمه.
وعبر عدد من المتابعين عن "قلقهم" إزاء الحالة التي ظهر فيها عمايري، أثناء إجرائه لقاء إعلامي مع "عرب وود".
وتمنى الفنان الفلسطيني "عودة كل شيء كما كان من قبل"، وفق تعبيره، مبينا أن "الماضي كان أجمل".
واعتبر أن النجومية والنجاح "وهم زائف"، مشددا على أن الأهم بالنسبة للإنسان هو "التوازن والتصالح الداخلي".
وعلق عمايري في معرض حديثه: "ياريت كل شي كان متل قبل وما تغير، كل شي قبل أحلى، النجومية وهم، والشهرة وهم أكتر، والنجاح وهم كمان زائف، الحقيقة الوحيدة إنك تكوني متوازنة مع حالك ومتصالحة مع حالك".
وأبدى استعداده لترك مهنة التمثيل في الوقت الذي "سيصبح عمله فيه من دون ضمير"، على حد قوله.
وتساءل متابعون عن سبب تصريح وظهور عبدالمنعم عمايري في اللقاء، بشكل عكس "إحباطه ويأسه".
ويشارك الفنان عبدالمنعم عمايري في رمضان هذا العام بمسلسل "خريف عمر" إلى جانب كل من سلوم حداد وباسم ياخور.