عَزف خلف فريد الأطرش.. من هو الموسيقار الراحل عبد الحميد الغفار؟

توفي الموسيقار المصري عبد الحميد عبد الغفار في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، بعد وعكة صحية شديدة، مُخلفًا إرثًا موسيقيًّا كبيرًا، صنعه خلال أكثر من نصف قرن قضاها عازفًا على آلة "الناي"، ثم قائدًا للأوركسترا.

وعشق عبد الحميد عبد الغفار الملقّب بـ "عبدالحميد توتو" الموسيقى منذ نعومة أظفاره، وأعطى دروسًا في العزف على آلة الناي بالمعهد العالي للموسيقى العربية، ليقوم لاحقًا بالعزف خلف عمالقة الغناء في الوطن العربي بفترة الستينيات والسبعينيات، أبرزهم فريد الأطرش ووردة ومحمد الكحلاوي وشادية ومحرم فؤاد ومحمد رشدي.

وانتقل "عبد الغفار" إلى مرحلة أخرى في حياته الموسيقية، إذ بدأ في تأليف المقطوعات الموسيقية، وقدَّم الموسيقى التصويرية لمجموعة من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحًا واسعًا، أهمها: "سعد اليتيم" للفنان أحمد زكي، و"دائرة الموت" لنادية الجندي، "الأونطجية" لسهير البابلي، و"الدلالة" لنجوى فؤاد.