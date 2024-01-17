بعد بتر قدمه.. مستجدات الحالة الصحية لفادي إبراهيم

كشف الفنان نعمة بدوي نقيب الممثلين اللبنانيين تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم، بعد الأزمة الصحية التي ألمّت به مؤخرًا.

وقال نعمة بدوي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" "الحالة الصحية للزميل والأخ فادي إبراهيم مستقرة إلى حد بعيد، وتشهد تحسنًا وإنْ كان بسيطًا، إلا أننا نأمل خيرًا في أن يتعافى بالكامل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تم تفادي بتر قدمه اليمنى".

وأشار نقيب الممثلين اللبنانيين إلى أنه على تواصل دائم مع فادي إبراهيم الذي يمكث داخل المستشفى، لافتًا إلى أن حالته النفسية مرتفعة إلى أبعد حد، بحسب قوله.

وكان نعمة بدوي كشف في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز" أنّ طبيبًا لبنانيًّا مقيمًا في الولايات المتحدة يُدعى أنطوان عضم، تدخل وأنقذ قدم فادي إبراهيم اليمنى، بعد أن شارف الأطباء على بترها.

يذكر أن الفنان فادي إبراهيم تعرّض، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي لأزمة صحية، نتيجة إصابته بمرض السكري، ونُقل على إثرها للمستشفى، قبل تدهور حالته الصحية؛ ما اضطر الأطباء إلى بتر قدمه اليسرى، فضلًا عن تأزم الوضع الصحي للكلى.