"منشورات غامضة" على حساب بسمة بوسيل.. هل انفصلت عن تامر حسني؟

عادت الأنباء مجددا عن انفصال الفنان المصري تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل إلى الواجهة، مع قيام الثنائي بإلغاء متابعتهما لبعضها البعض على "إنستغرام".

والتزم الثنائي الشهير الصمت، بشأن حقيقة انفصالهما، بعد اتخاذهما خطوة إلغاء المتابعة.

ورغم استمرار تامر حسني بالنشر عبر حسابه في "إنستغرام"، منشورات متنوعة، متجاهلا التعليق على نبأ انفصاله، إلا أن بسمة بوسيل عرضت عبر حسابها في "إنستغرام"، منشورات غامضة، أمس الإثنين، تدلل على مرورها بضائقة.