"منشورات غامضة" على حساب بسمة بوسيل.. هل انفصلت عن تامر حسني؟
عادت الأنباء مجددا عن انفصال الفنان المصري تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل إلى الواجهة، مع قيام الثنائي بإلغاء متابعتهما لبعضها البعض على "إنستغرام".
والتزم الثنائي الشهير الصمت، بشأن حقيقة انفصالهما، بعد اتخاذهما خطوة إلغاء المتابعة.
ورغم استمرار تامر حسني بالنشر عبر حسابه في "إنستغرام"، منشورات متنوعة، متجاهلا التعليق على نبأ انفصاله، إلا أن بسمة بوسيل عرضت عبر حسابها في "إنستغرام"، منشورات غامضة، أمس الإثنين، تدلل على مرورها بضائقة.
وجاءت في المنشورات المعنية، تعليقات تدعو لها بـ"راحة البال" وأن "يجبر الله لها قلبها" و"يُدخل على قلبها الفرح"، في وقت اكتفت فيه هي بالتعبير عن امتنانها.
واكتفت الفنانة المغربية، اليوم الثلاثاء، ببث مقطع فيديو قصير لها، من داخل مركبتها فيما يبدو، دون أي تعليق.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها أنباء انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل عن بعضهما البعض إلى العلن، فسبق وأن ألغت بوسيل خاصية متابعة تامر حسني عبر "إنستغرام"، دون توضيح من قبلها عن سبب ذلك، إلا أن خطوتها جاءت من بعد إعلان الفنانة المغربية جليلة ارتباطها بتامر حسني عبر مقطع فيديو، ليعودا لاحقا لمتابعة بعضهما البعض من جديد، دون تعليق من قبلهما على الواقعة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2020، أعلنت بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسني، مؤكدة أنهما يقومان بإجراءات الطلاق، قبل أن يتراجع كل منهما عن هذه الخطوة.
وكانت آخر صورة نشرتها بسمة بوسيل وتجمعها بتامر حسني، مطلع هذا العام، حيث وثقا تأديتهما لمناسك العمرة في مكة المكرمة.