السعودية.. حفل يجمع كبار المطربين لإحياء موسيقى هاني شنودة

ومن المقرر أن يُحيي عدد كبير من الفنانين، على رأسهم عمرو دياب ومحمد منير، اللذان عرفهما الجمهور عن طريق شنودة، إضافة إلى أنغام وأحمد عدوية ومي فاروق، وكذلك فرقة كايروكي.

وسيشارك 130 عازفًا على الأقل في هذا الحفل، وذلك بقيادة الموسيقار هاني فرحات.

وأشاد عدد من الفنانين على رأسهم عمرو دياب بمبادرة تركي آل الشيخ، مؤكدًا أنَّ لهاني شنودة فضلًا عليه وعلى عدد كبير من المطربين: "مبادرة محترمة ومهمة، الموسيقار هاني شنودة صاحب رؤية وبصمة فنية مميزة على الصعيد الغنائي والسينمائي وفضله كبير عليَّ وعلي غيري من النجوم، شكرًا ابو ناصر".