السعودية.. حفل يجمع كبار المطربين لإحياء موسيقى هاني شنودة
أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ عن حفل فني ضخم يجمع نجوم العالم العربي لإحياء ذكرى موسيقى الملحن المصري هاني شنودة.
ووثق تركي آل الشيخ في فيديو بثه عبر حسابه في "تويتر"، متابعته الشخصية لإجراءات إقامة الحفل، المزمع إحياؤه يوم غد الأربعاء.
ومن المقرر أن يُحيي عدد كبير من الفنانين، على رأسهم عمرو دياب ومحمد منير، اللذان عرفهما الجمهور عن طريق شنودة، إضافة إلى أنغام وأحمد عدوية ومي فاروق، وكذلك فرقة كايروكي.
وسيشارك 130 عازفًا على الأقل في هذا الحفل، وذلك بقيادة الموسيقار هاني فرحات.
وأشاد عدد من الفنانين على رأسهم عمرو دياب بمبادرة تركي آل الشيخ، مؤكدًا أنَّ لهاني شنودة فضلًا عليه وعلى عدد كبير من المطربين: "مبادرة محترمة ومهمة، الموسيقار هاني شنودة صاحب رؤية وبصمة فنية مميزة على الصعيد الغنائي والسينمائي وفضله كبير عليَّ وعلي غيري من النجوم، شكرًا ابو ناصر".
كما عبَّرت الفنانة مي فاروق عن سعادتها في المشاركة: "يشرفني وجودي وسط هذه الكوكبة الفنية الرائعة جدًّا وبدعوة طيبة من معالي المستشار تركي آل الشيخ في ليلة فنية مميزة جدًّا في حب الموسيقار المصري الكبير هاني شنودة".
يذكر أن الملحن هاني شنودة كانت له الريادة في تكوين أول فرقة موسيقية في مصر، وهي فرقة الموسيقيين.
وأسهم هاني شنودة في تطور الموسيقى في مصر، كما يعود له الفضل في اكتشاف عدد من الفنانين، أبرزهم محمد منير وعمرو دياب.
كما قام الملحن المصري بتلحين الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام المصرية، كانت غالبيتها للفنان عادل إمام.