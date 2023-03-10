من "زقاق الجن" إلى خريف العمر.. الدراما السورية تدخل بقوة في السباق الرمضاني
تظهر خارطة الدراما السورية المعدة للعرض في موسم رمضان المرتقب، أنها تستعد لأحد أفضل مواسمها خلال السنوات الأخيرة، حسب نقاد ومتابعين.
ومع اقتراب شهر رمضان تتوجه الأنظار إلى ما ستقدمه الدراما السورية من مسلسلات جديدة، خصوصا وأن ثمة مؤشرات على أن هذه الدراما بدأت في التعافي النسبي بعد سنوات من التراجع.
ومن المعروف أن الدراما السورية كانت قد حققت نجاحات ملفتة، وحظيت بانتشار عربي واسع قبل أن يخبو بريقها، خصوصا في ظل سنوات الأزمة التي عصفت بالبلاد، وتركت تأثيرا سلبيا على مختلف القطاعات والحقول بينها الفنون والدراما.
تنوع المحتوى
ويشير كم الإنتاج المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الحالي، إلى أن هذه الدراما شرعت في استعادة سمعتها.
وإلى جانب الكم، تشير عناوين المسلسلات وبيانات شركات الإنتاج إلى تنوع المحتوى، وتعدد المضامين التي تتوزع بين أعمال البيئة الشامية، وبين أعمال تتناول قضايا حياتية يومية يعيشها السوريون.
واكتسب الفنانون والتقنيون السوريون خبرة واسعة في مجال الإنتاج الدرامي، ظهرت في مسلسلات لاقت نجاحا واسعا وخصوصا في الثمانينات والتسعينات، ومطلع الألفية.
وفرضت اللهجة الشامية حضورها لدرجة أن شركات الإنتاج التي أقدمت على دبلجة المسلسلات التركية فضلت استخدام اللهجة الشامية التي كانت قد انتشرت في البلاد العربية نتيجة الدراما السورية.
ويبدو أن هذه التقاليد الفنية التي راكمتها التجربة السورية في مجال الدراما، ستستعيد بريقها عبر أعمال الموسم الرمضاني المقبل.
وتحتل البيئة الشامية، عادة، مساحة مهمة من الإنتاج الدرامي السوري، وتفسير ذلك يكمن ربما في أن أجواء تلك البيئات الشعبية المحافظة تتناسب مع أجواء ومناخات الشهر الفضيل، حيث تظهر في غالبية هذه الأعمال التقاليد الرمضانية التي التزم بها المجتمع الدمشقي.
ومن هذه الأعمال مسلسل "مربى العز" الذي سيتناول مسألة تطور القيم والعادات عبر السنين، ويستعيد جانبا من الحياة في دمشق.
المسلسل من إخراج رشا شربتجي وتأليف علي معين صالح، ويلعب دور البطولة فيه عباس النوري، وأمل عرفة وخالد القيش، وفادي صبيح... وغيرهم.
وللمخرجة رشا شربتجي مسلسل آخر في السباق الرمضاني وهو الجزء الثالث من مسلسل "حارة القبة"، للمؤلف أسامة كوكش.
وكما هو معروف ينتمي "حارة القبة" كذلك إلى أعمال البيئة الشامية، إذ يتناول حكاية إحدى الحارات الدمشقية خلال الحقبة العثمانية وطبيعة العلاقات الاجتماعية في تلك المرحلة.
وكانت رشا شربجي حققت نجاحا خلال الموسم الدرامي الرمضاني الفائت عبر مسلسل "تكسير عظم".
ومن أعمال البيئة الشامية كذلك يحضر الجزء 13 من مسلسل "باب الحارة" الشهير، وهذا الجزء من إخراج منال عمران، ومن تأليف مروان قاووق.
وسيظهر في هذا الجزء عدد من الفنانين السوريين منهم رضوان عقيلي، علي كريم، تيسير إدريس، قاسم ملحو، نجاح سفكوني، عبير شمس الدين، هدى شعراوي، سحر فوزي وغيرهم.
مسلسل "زقاق الجن" هو أيضا ينتمي إلى أعمال البيئة الشامية، وهو من إخراج تامر إسحاق، وتأليف محمد العاص، وتدور قصته حول أحد أحياء مدينة دمشق، وهو "زقاق الجن"، عنوان المسلسل، ويحتوي بعض مشاهد الرعب والخيال.
ويلعب دور البطولة فيه أيمن زيدان، صفاء سلطان، شكران مرتجى...وتدور أحداث العمل في الخمسينيات من القرن الفائت.
مسلسل "حواري الخير" للمخرج ظهير غريبة، يرصد كذلك عبر حلقاته ملامح الحياة في عدة أحياء دمشقية ويقوم ببطولته سعد مينا وعبير شمس الدين.
صبايا 6
وسيعود مسلسل "صبايا6"، ببطلاته ديمة بياعة وجيني إسبر، مع أسماء جديدة منها نورا العايق ونظلي الرواس.
ومسلسل صبابا، كما بات معروف، هو عمل كوميدي خفيف يعتمد على الطرافة والمفارقات البسيطة، وهو من إخراج فاضل وفائي.
"العربجي" و"مال القبان"
يتولى المخرج سيف الدين سبيعي إخراج عملين جديدين سيعرضان خلال الموسم الرمضاني، وهما "العربجي"، وهو من تاليف عثمان جحا، ومؤيد النابلسي، ويشارك في بطولته باسم ياخور، ديمة قندلفت، ميلاد يوسف وسلوم حداد...وسواهم.
أما المسلسل الثاني لسبيعي فهو "مال القبان"، من تأليف يامن الحجلي وعلي وجيه، وسيلعب دور البطولة فيه بسام كوسا، سلاف فواخرجي، حلا رجب، روبين عيسى، تسنيم باشا، صباح السالم وغيرهم.
ومال القبان هو دراما معاصرة يرصد قصصاً من الواقع السوري والأزمات التي يمرّ بها الناس في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها سوريا اليوم.
دوار شمالي
في مسلسل "دوار شمالي" يتناول السيناريست حازم سليمان مسألة التطرف الديني، ويتخذ من الحالة السورية مثالا، ويتولّى إخراجه عامر فهد، فيما يلعب دور البطولة فيه محمد حداقي، عبد المنعم عمايري، أمل بوشوشة، سامية الجزائري، نور علي...وغيرهم.
ويدخل مسلسل "الزند" السباق الرمضاني وهو من بطولة تيم حسن، الذي ظهر في دورات رمضانية سابقة بمسلسل الهيبة.
ويظهر إلى جانب تيم حسن فايز قزق ودانا مارديني، ونانسي خوري، والعمل من سامر البرقاوي، وتأليف عمر أبو سعدى.
مسلسل "كانون" أيضا من جديد الدراما السورية وتجري أحداثه في "سوق الحرامية"، كما يعرف شعبيا، ويتناول العمل عددا من القصص غير القانونية، التي تحدث في الشارع المعروف.
المسلسل من تأليف علاء المهنا، وإخراج إياد النحاس، ومن أبطاله بسام كوسا، لينا حوارنة، مهيار خضور.
خريف العمر
جديد المخرج المثنى صبح هو مسلسل "خريف عُمر" الذي يعالج قصصا اجتماعية معاصرة ضمن قالب بوليسي مشوق، حسب تقارير عن العمل المنتظر الذي يلعب دور البطولة فيه سلوم حداد، وباسم ياخور وقمر خلف، وهو من تأليف حسام شراباتي ويزن مرتجى.
مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" هو عمل اجتماعي بوليسي، ينضم إلى قائمة المسلسلات السورية في رمضان 2023 ويستكمل العمل الجزء الأول من المسلسل الذي تدور أحداثه حول الدكتور آدم الذي يسعى لكشف المتسبب الحقيقي في خطف ووفاة ابنته "حياة" واﻻنتقام منه.
ويلعب بطولة مسلسل مقابلة مع السيد آدم كل من غسان مسعود، محمد الأحمد، رنا شميس، يزن خليل، مصطفى المصطفى، جيانا عنيد، فاديا خطاب، منة فضالي، فهو من تأليف وإخراج فادي سليم.