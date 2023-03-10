من "زقاق الجن" إلى خريف العمر.. الدراما السورية تدخل بقوة في السباق الرمضاني

تنوع المحتوى

ويشير كم الإنتاج المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الحالي، إلى أن هذه الدراما شرعت في استعادة سمعتها.

وإلى جانب الكم، تشير عناوين المسلسلات وبيانات شركات الإنتاج إلى تنوع المحتوى، وتعدد المضامين التي تتوزع بين أعمال البيئة الشامية، وبين أعمال تتناول قضايا حياتية يومية يعيشها السوريون.

واكتسب الفنانون والتقنيون السوريون خبرة واسعة في مجال الإنتاج الدرامي، ظهرت في مسلسلات لاقت نجاحا واسعا وخصوصا في الثمانينات والتسعينات، ومطلع الألفية.

وفرضت اللهجة الشامية حضورها لدرجة أن شركات الإنتاج التي أقدمت على دبلجة المسلسلات التركية فضلت استخدام اللهجة الشامية التي كانت قد انتشرت في البلاد العربية نتيجة الدراما السورية.

ويبدو أن هذه التقاليد الفنية التي راكمتها التجربة السورية في مجال الدراما، ستستعيد بريقها عبر أعمال الموسم الرمضاني المقبل.

وتحتل البيئة الشامية، عادة، مساحة مهمة من الإنتاج الدرامي السوري، وتفسير ذلك يكمن ربما في أن أجواء تلك البيئات الشعبية المحافظة تتناسب مع أجواء ومناخات الشهر الفضيل، حيث تظهر في غالبية هذه الأعمال التقاليد الرمضانية التي التزم بها المجتمع الدمشقي.

ومن هذه الأعمال مسلسل "مربى العز" الذي سيتناول مسألة تطور القيم والعادات عبر السنين، ويستعيد جانبا من الحياة في دمشق.

المسلسل من إخراج رشا شربتجي وتأليف علي معين صالح، ويلعب دور البطولة فيه عباس النوري، وأمل عرفة وخالد القيش، وفادي صبيح... وغيرهم.

وللمخرجة رشا شربتجي مسلسل آخر في السباق الرمضاني وهو الجزء الثالث من مسلسل "حارة القبة"، للمؤلف أسامة كوكش.

وكما هو معروف ينتمي "حارة القبة" كذلك إلى أعمال البيئة الشامية، إذ يتناول حكاية إحدى الحارات الدمشقية خلال الحقبة العثمانية وطبيعة العلاقات الاجتماعية في تلك المرحلة.

وكانت رشا شربجي حققت نجاحا خلال الموسم الدرامي الرمضاني الفائت عبر مسلسل "تكسير عظم".