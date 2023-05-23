"القاهرة السينمائي" يعلق على مناشدة منة شلبي لتكريم عبلة كامل

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي في بيان أصدرته أن "لا مشكلة لديها في تكريم الفنانة عبلة كامل".

وجاء بيان القاهرة السينمائي ردًّا على مناشدة للفنانة منة شلبي طالبت فيها بتكريم مواطنتها الفنانة عبلة كامل في دورة المهرجان المقبلة، فيما وصفتها في منشور بـ"الأسطورة العظيمة".

ولفتت الإدارة إلى أن "لا مانع لديها في ذلك"، لكن الفنانة عبلة كامل هي التي ترفض الظهور، وسبق أن امتنعت في وقت سابق عن ذلك.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، أن المهرجان حاول في وقت سابق تكريم الفنانة عبلة، لكنها رفضت دون معرفة الأسباب، مبينًا أنها لا تحبذ الظهور على الساحة كثيرًا، ومعلقًا: "علينا احترام رغبتها ومينفعش نضغط على حد".

وكانت الفنانة المصرية منة شلبي وجَّهت، عبر حسابها في تويتر، مناشدة إلى مهرجان القاهرة، تطلب من إدارته تكريم مواطنتها عبلة كامل تقديرًا لها على مسيرتها الفنية.

وكتبت في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر": "سؤال.. السادة القائمون على مهرجان القاهرة العريق.. ألم يأن الوقت لتكريم الأستاذة العظيمة عبلة كامل.. وحتى لو مش عايزه تظهر إحنا ممتنين لمشوار عظيم وموهبة كبيرة مفيش منها اتنين".

وأضافت: "أرجو قبول سؤالي وتكريم الأسطورة العظيمة صاحبة الألف وجه وكل المشاعر.. ‏ربنا يطول في عمرها".