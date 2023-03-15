محمد رمضان يكشف تفاصيل مسلسل "جعفر العمدة"

كشف الفنان محمد رمضان تفاصيل مسلسله "جعفر العمدة" الذي سيخوض به الماراثون الرمضاني 2023، مشيرًا إلى أن المسلسل يناقش قضية تعدد الزوجات من ناحية الموروثات الثقافية.

وأضاف محمد رمضان خلال لقاء مع الإعلامي رامي رضوان عبر برنامج "مساء DMC" المذاع عبر قناة "DMC" المصرية: المسلسل يسلط الضوء على قضية تعدد الزوجات بطريقة عقلانية، وجعفر العمدة شخصية مصرية أصيلة من حي السيدة زينب، لم يخرج من جلباب أبيه ومنطقته، وعنده صفات جيدة وأخطاء بشرية طبيعية، لكن ميزته إنه يعترف بها ويتداركها.