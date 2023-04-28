لورا أبو أسعد تقترح إنشاء صندوق لدعم الفنانين السوريين العاطلين عن العمل

وأشادت أبو أسعد في رسالة وجهتها لنقابة الفنانين السوريين بجهود النقابة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا فجر الـسادس من شباط/ فبراير الماضي، حيث أطلقت النقابة حينها مبادرة شهدت مشاركات واسعة من الفنانين لدعم متضرري الزلزال في المناطق السورية.

وقالت الفنانة: "أقترح على النقابة إنشاء صندوق خيري يجمع التبرعات من الفنانين الراغبين بالمساعدة أو الأشخاص الذين يمتلكون قدرة مادية، لدعم الفنانين الذين ساءت ظروفهم بسبب شح العمل".