لورا أبو أسعد تقترح إنشاء صندوق لدعم الفنانين السوريين العاطلين عن العمل
اقترحت الفنانة السورية لورا أبو أسعد مبادرة تهدف لدعم الفنانين والممثلين القدماء العاطلين عن العمل.
وأشادت أبو أسعد في رسالة وجهتها لنقابة الفنانين السوريين بجهود النقابة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا فجر الـسادس من شباط/ فبراير الماضي، حيث أطلقت النقابة حينها مبادرة شهدت مشاركات واسعة من الفنانين لدعم متضرري الزلزال في المناطق السورية.
وقالت الفنانة: "أقترح على النقابة إنشاء صندوق خيري يجمع التبرعات من الفنانين الراغبين بالمساعدة أو الأشخاص الذين يمتلكون قدرة مادية، لدعم الفنانين الذين ساءت ظروفهم بسبب شح العمل".
وكشفت لورا عن عدد كبير من الفنانين الذين يواجهون اليوم ظروفا معيشية صعبة، وذلك بسبب عدم طلب المخرجين لهم، وشح الإنتاج، معلقة: "حنان اللولو خرجت عن صمتها لكن الكثيرين غيرها يعانون بصمت".
وبينت أبو أسعد في ختام رسالتها أن هذه المبادرة تعد نوعا من رد الجميل للأساتذة الكبار الذين قدموا الكثير للدراما السورية: "أساتذتنا ومخضرمونا قدموا الكثير لهذه المهنة الراقية، ليتنا جميعا نستطيع رد الجميل".
وفور نشر رسالتها تلقت لورا أبو أسعد إشادات واسعة لطرحها الفكرة، كما تلقت الكثير من التعليقات الداعمة لها، ووصفها الجمهور بأنها فنانة راقية ومحترمة وإنسانية.
حنان اللولو تروي معاناتها
وتعيش اللولو ظروفا معيشية مأساوية، خاصة بعد وفاة ابنها وتكفلها بطفليه الاثنين، حيث ظهرت مؤخراً على إحدى المنصات، وروت معاناتها وألمها من قلة العمل.
ووصفت اللولو حياتها الصعبة وأنها تعيش في منزل يشبه القبر، وتعاني من ضعف في القلب لكن لا يمكنها أن تخضع لأي علاج بسبب عدم امتلاكها ثمن الدواء.
كما قالت إن الكثير من المخرجين خذلوها، ورفضوا إشراكها بأي عمل بسبب حالتها الصحية وصعوبة قدرتها على المشي.