بعد الفيديو المتداول.. نادين نجيم: "هيدا خطيبي"

وكانت الفنانة نادين نجيم قد كشفت خلال استضافتها في برنامج "مع الشريان" عن موقفها من الزواج مجددا والمعايير التي أصبحت تضعها حاليا في حالة التفكير في الارتباط من جديد بعد انفصالها عن زوجها الأول.

وقالت خلال اللقاء إن "فكرتها عن الزواج تغيرت بعد تجربة زواجها الأولى التي خاضتها وهي تبلغ من العمر 27 عامًا".

وأكدت أنه في الوقت الحالي مقاييسها للزواج تغيرت كما تغيرت نظرتها للرجل؛ لأنها تعلمت كثيرًا من تجربتها الأولى"، لافتة إلى أن "الخطأ يكون من الطرفين ولا يمكن أن يتحمله طرف دون الآخر".

وذكرت أنها "ترى ضرورة أن تكون فترة التعارف بين الطرفين أطول"، خاصة أن تجربة زواجها السابق لم تستغرق فترة تعارف سوى 6 أشهر.

وسبق أن أكدت الفنانة نجيم أن طلاقها من زوجها أخذ منها وقتًا للتفكير فيه وحسمه، رغم أنها لم تكن سعيدة، ومنحت الكثير من الفرص لزوجها السابق.