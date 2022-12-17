تفاصيل إصابة سعد الصغير بعد اشتباك بالأيدي مع طليقته

وفي التفاصيل، تفاجأ سعد الصغير بتوقيفه من قبل طليقته "برلنتي" التي توجد خلافات بينهما، وذلك على مدخل البوابة الرابعة من منطقة حدائق الأهرام في الجيزة، واشتبكت معه ومزقت ومن معها ملابسه وأحدثت له إصابة بالأنف، وقامت بسرقة مبلغ مالي كان موجودًا بسيارته، وفرت هاربة، بحسب بلاغه.

ثم قاد "الصغير" السيارة وسار فيها على الطريق بسرعة جنونية، لتقف "برلنتي" بسيارتها فجأة فيصطدم بها من الخلف، فتعرضت لبعض الإصابات.

وكانت النيابة العامة في مصر قد تلقت اخطارًا من أجهزة الأمن بورود بلاغ من "الصغير" ضد طليقته "برلنتي" وشقيقتها "ندى"، يتهمهما بالتعدي عليه وإحداث إصابة بأنفه وسرقته، بالوقت ذاته حررت طليقته بلاغًا ضده بدعوى الدهس بسيارته الملاكي.