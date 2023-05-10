روبرت دي نيرو.. أب للمرة السابعة

وبحسب مصادر، فإن الشريكة المعنية هي منتجة الأفلام الصينية، تيفاني شين، وقد شوهدا معا في وقت سابق خلال تناول العشاء، وبدت علامات الحمل واضحة عليها، الأمر الذي رجح كونها والدة الطفل السابع.

والتقى دي نيرو بمنتجة الأفلام في عام 2015 خلال تصوير فيلم The Intern، ولاحقا شوهدا معا برحلة في إسبانيا عام 2016.

ولدى روبرت دي نيرو 6 أبناء أكبرهم "درينا" البالغة من العمر 51 عامًا، والتي تبناها عام 1971 مع زوجته السابقة ديانا أبوت، بالإضافة لابنه "رافائيل" (46 عامًا)، وابنين توأمين هما آرون وجوليان (27) عامًا، من حبيبته السابقة توكي سميث، وله ابن يدعى "إليوت" يبلغ من العمر 25 عامًا، وابنة تدعى "هيلين" (11 عامًا)، من زوجته السابقة "غريس هايتاور"، التي انفصل عنها عام 2018 بعد زواج استمر نحو 20 عاما.