عائلة صلاح السعدني تخرج عن صمتها وترد على شائعات مرضه

هاجمت أسرة الفنان المصري صلاح السعدني مروجي الشائعات المرتبطة بوضعه الصحي، بعد تداول أنباء عن تدهور صحته إثر تعرضه لأزمة مفاجئة.

ووصفت عائلة السعدني مطلقي هذه الشائعات بـ"الإرهابيين"؛ وذلك لأنهم "يدمرون الأشخاص بنشرهم أخبارًا كاذبة، بهدف إثارة البلبلة"، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة 24".

وقال محمود ابن شقيق صلاح السعدني، إن "عمه لا يزال يتمتع بصحة جيدة، وكل ما ينشر عنه ما هو إلا مجرد أكاذيب وشائعات، يطلقها بعض المضللين كالإرهابيين".

بدوره، نفى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شائعات تدهور الحالة الصحية لصلاح السعدني، مؤكداً أن ما يتردد بشأن تعرضه لوعكة صحية غير صحيح مطلقاً.

وقبل نحو أسبوعين، كشف مصدر مقرب من الفنان المصري صلاح السعدني لـ "إرم نيوز"، عن استقرار حالته الصحية بعد فترة من انتشار أنباء عن إصابته بالزهايمر.

وكانت الفنانة المصرية شيرين قد أعلنت عن إصابة مواطنها الفنان صلاح السعدني بـ"الزهايمر" خلال لقاء تلفزيوني، الأمر الذي تسبب في ضجة كبيرة حينها؛ بسبب تكتم أسرته على وضعه الصحي، منذ غيابه عن المشهد الفني خلال السنوات الماضية.