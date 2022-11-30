أنغام تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية

وأشار طبيب الفنانة المصرية إلى عدم وجود أي موانع طبية تمنعها من استئناف نشاطها الفني والغناء من جديد، لافتا إلى أنها "تستطيع الغناء من الغد من الناحية الصحية، لكن قرار عودتها في الوقت الحالي يرجع لها وحدها".

وعن حالتها الصحية عقب مغادرتها المستشفى، أوضح أن "التصاق الأمعاء الذي تعرضت له أنغام سيظل موجودًا معها"، مشيراً إلى "أن ذلك أمر طبيعي نتيجة الجراحة التي خضعت لها في البطن".

وتابع: "لكن الانسدادات التي تنتج عن الالتصاقات هي التي يمكن أن تختفي، وهذا ما حدث عقب التعامل مع الحالة فور وصولها المستشفى وإجراء العملية الجراحية لها".