أنغام تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية
أكد الدكتور أكرم العدوي، أستاذ أمراض النساء والتوليد في قصر العيني بمصر، وأحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة المصرية أنغام، مغادرة الفنانة المستشفى، اليوم الأربعاء، بعد تعافيها من وعكة صحية شديدة خضعت على إثرها لعمليتين جراحيتين.
وقال العدوي، في تصريحات تلفزيونية، إن "خروج أنغام جاء بعد الاطمئنان على استقرار حالتها الصحية"، مشيراً إلى أنها "استطاعت منذ أمس أن تأكل وتشرب بشكل طبيعي"، بعد انسداد الأمعاء الذي أصيبت به خلال الأيام الماضية وتم التعامل معه حتى تماثلت للشفاء.
وأشار طبيب الفنانة المصرية إلى عدم وجود أي موانع طبية تمنعها من استئناف نشاطها الفني والغناء من جديد، لافتا إلى أنها "تستطيع الغناء من الغد من الناحية الصحية، لكن قرار عودتها في الوقت الحالي يرجع لها وحدها".
وعن حالتها الصحية عقب مغادرتها المستشفى، أوضح أن "التصاق الأمعاء الذي تعرضت له أنغام سيظل موجودًا معها"، مشيراً إلى "أن ذلك أمر طبيعي نتيجة الجراحة التي خضعت لها في البطن".
وتابع: "لكن الانسدادات التي تنتج عن الالتصاقات هي التي يمكن أن تختفي، وهذا ما حدث عقب التعامل مع الحالة فور وصولها المستشفى وإجراء العملية الجراحية لها".
وكانت الفنانة المصرية أنغام قد تعرضت مؤخرا لوعكة صحية شديدة، أجرت على إثرها عمليتين جراحيتين، كانت الأولى قبل حوالي 13 يوما، وخرجت من المستشفى، وبعدها حدثت مضاعفات أدخلتها المستشفى مرة أخرى.
وبحسب الفريق الطبي المعالج لها، فإنه عقب خروجها من المستشفى شكت الفنانة المصرية من آلام شديدة في البطن وأُدخلت للمستشفى في حالة سيئة، حيث كانت لا تأكل ولا تشرب وتعاني من قيء مستمر، ليتبين بعد فحص حالتها بالأشعة إصابتها بالتصاق في الأمعاء، ما أدى لانسداد معوي.
وأشار الفريق الطبي إلى أن ذلك جعلها تخضع لعملية جراحية جديدة لتركيب أنبوب للمعدة، وبقيت في المستشفى لعدة أيام أخرى حتى تماثلت للشفاء، وغادرت اليوم.