الجزء الثاني من فيلم الجوكر.. جنون مشترك ينتظره كثيرون

أثار المخرج تود فيليبس جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مؤخرًا لصورتين على صفحته في تطبيق إنستغرام، الأولى لسيناريو الجزء الثاني من فيلم الجوكر الذي كتبه كما الجزء الأول بالشراكة مع سكوت سيلفر ويحمل عنوانًا فرعيًّا باللغة الفرنسية Folie à Deux (جنون مشترك)، أما الصورة الثانية فهي لخواكين فينيكس وهو يقرأ السيناريو ويدخن.

وأكدت شركة Warner Bros أن الجزء الثاني من الفيلم الذي حقق إيرادات تجاوزت المليار دولار عند عرضه عام 2019، قيد الإنجاز، وتوقعت صحيفة نيويورك بوست أن يصدر الجزء الثاني في الرابع من أكتوبر 2024، وبعد اتصالها بشركة الإنتاج أكدت أن تكلفة الجنون المشترك ستكون 150 مليون دولار بما يقارب ضعف ميزانية الجزء الأول.

ورجحت الصحيفة أن يستكمل الفيلم قصة المهرج آرثر فليك الذي تحول بسبب السخرية والتقليل من شأنه إلى قاتل على الهواء مباشرةً، مبينةً أن عنوان الفيلم "جنون مشترك" يحيل إلى أحد الاضطرابات الذهانية، التي يتوهم فيها شخصان الأوهام نفسها، ويتقبل كل منهما أوهام الآخر، في إشارة إلى ما يمكن أن يؤدي إلى عودة قوية لشخصية هارلي كوين من الجزء الأول، ومحاولة لسد الفراغات في حكايتهما.