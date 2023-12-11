الجزء الثاني من فيلم الجوكر.. جنون مشترك ينتظره كثيرون
أثار المخرج تود فيليبس جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مؤخرًا لصورتين على صفحته في تطبيق إنستغرام، الأولى لسيناريو الجزء الثاني من فيلم الجوكر الذي كتبه كما الجزء الأول بالشراكة مع سكوت سيلفر ويحمل عنوانًا فرعيًّا باللغة الفرنسية Folie à Deux (جنون مشترك)، أما الصورة الثانية فهي لخواكين فينيكس وهو يقرأ السيناريو ويدخن.
وأكدت شركة Warner Bros أن الجزء الثاني من الفيلم الذي حقق إيرادات تجاوزت المليار دولار عند عرضه عام 2019، قيد الإنجاز، وتوقعت صحيفة نيويورك بوست أن يصدر الجزء الثاني في الرابع من أكتوبر 2024، وبعد اتصالها بشركة الإنتاج أكدت أن تكلفة الجنون المشترك ستكون 150 مليون دولار بما يقارب ضعف ميزانية الجزء الأول.
ورجحت الصحيفة أن يستكمل الفيلم قصة المهرج آرثر فليك الذي تحول بسبب السخرية والتقليل من شأنه إلى قاتل على الهواء مباشرةً، مبينةً أن عنوان الفيلم "جنون مشترك" يحيل إلى أحد الاضطرابات الذهانية، التي يتوهم فيها شخصان الأوهام نفسها، ويتقبل كل منهما أوهام الآخر، في إشارة إلى ما يمكن أن يؤدي إلى عودة قوية لشخصية هارلي كوين من الجزء الأول، ومحاولة لسد الفراغات في حكايتهما.
فيلم موسيقي غنائي
والمثير للجدل أيضًا هو اختيار ليدي غاغا لمشاركة فينيكس بطولة الجزء القادم، إذ أكد صناع الفيلم أنه سيكون فيلمًا غنائيًّا موسيقيًّا، بتوقيع لحني لـ"هيلدور غونادوتير" صاحبة الموسيقى التصويرية الخاصة بالجزء الأول، وشوهدت غاغا في أماكن تصوير الجزء الثاني في مانهاتن بنيويورك، وهي ترتدي ملابس هارلي كوين الشهيرة المكونة من سترة حمراء وبلوزة منقوشة باللونين الأبيض والأسود، مع تنورة سوداء، كما وضعت ماكياجاً أسود يشبه مكياج المهرج.
يستعين مخرج العمل تود فيليبس بفريق جديد من الممثلين باستثناء فينيكس، إذ لن نشاهد في هذا الجزء روبرت دي نيرو وزازي بيتز وفرانسيس كونروي وبريت كولين وشيا ويغام ودوغلاس هودج وآخرين غيرهم، بل سيكون التركيز الرئيس على شخصية الجوكر وشريكته هارلي كوين تلك الشخصية التي سبق أن قدمتها مارجوت روبي في فيلم بعنوان The Suicide Squad العام الماضي، وصرحت روبي بأنها سعيدة للغاية باختيار ليدي غاغا لبطولة الفيلم.
ويظهر في الجزء الثاني النجم الصاعد هاري لوتي الذي أشارت عدة تقارير صحفية أنه سيشارك بدور كبير في الفيلم المرتقب بينما لا تزال تفاصيل شخصيته طي الكتمان.
كما تم التأكيد أن جاكوب لوفلاند الذي بدأ تألقه من فيلم Mud يلعب دور شخص يصادق آرثر فليك أو الجوكر، وانضمت أيضًا كاثرين كينر بطلة Get Out وThe Adam Project إلى الجزء الثاني من الجوكر في دور لم يتم الكشف عن تفاصيله، وكذلك الممثل الأيرلندي بريندان جليسون.
ويرى النقاد أن التحول إلى سينما غنائية يحمل في طياته الكثير من المخاطرة، لكنهم في الوقت ذاته يتوقَّعون أحداثًا مميزة نظرًا لأن معظمها يدور في مصحة "أركام"، مرجِّحين أن تكون التوليفة الموسيقية داخل عقل آرثر فقط، تمامًا كما كانت علاقته مع صوفي في الجزء الأول أسيرة تخيلاته وحدها.
وتشير بعض التسريبات من شركة الإنتاج إلى أن الشريط سيتضمن الكثير من أعمال الغرافيك، وهو الأمر الذي يبرر طول الفترة بين انتهاء التصوير وعرض الجزء الثاني، ما يعِد بمفاجآت كبيرة حتى على صعيد الصورة التي ستتوج الشراكة بين الحائز على جائزة الأوسكار عن دوره في الجوكر خواكين فينيكس وليدي غاغا بجماهيريتها الواسعة وبقية فريق العمل.
يشار إلى أن تصوير الجزء الثاني من الجوكر يتم في لوس أنجلوس بسبب الإعفاءات الضريبية للشركة المنتجة من ولاية كاليفورنيا بقيمة 12.6 مليون دولار.