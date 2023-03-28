"رامز نيفر إند".. اتهام جلال والسقا بنشر "ثقافة العنف وقتل الحيوانات"
تقدم محامٍ مصري يُدعى عبدالمجيد جابر ببلاغ للنائب العام ضد الفنانين رامز جلال وأحمد السقا، يتهمهما بنشر ثقافة العنف وقتل الحيوانات.
وقال المحامي جابر، في بلاغه، إن "الفنان أحمد السقا نشر صورة له وهو يأكل ثعبانًا خلال برومو برنامج (رامز نيفر إند)، لا يتعدى عمره شهرين دون شفقة أو رحمة، وهو سعيد ومبتسم ويفتخر بعمل فيديو عن هذا الحدث الذي يعتبره بطولياً وشجاعاً بشكل غير متحضر" بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن "ما فعله أحمد السقا يخلو من مشاعر الشفقة أو الرحمة أو الإنسانية ويتنافى مع تعاليم الأديان السماوية، حيث ذكر قانون الإجراءات الجنائية مواد العقوبات التي تعاقب قتل الحيوانات والتحريض على قتل الحيوانات ونشر مشاهد تحرض الأطفال على ارتكاب العنف تجاه الحيوانات".
ولفت المحامي جابر إلى أن "رامز جلال ساعد المبلغ ضده الأول (أحمد السقا) على القيام بالجريمة بجلبه الثعبان وإلقائه عليه لمجرد المزاح، ما أدى لارتكاب السقا للجريمة، والتي تساعد في نشر ثقافة العنف وسفك الدماء بطريقة لم يعتد عليها المجتمع المصري"، وفق قوله.
مشيراً إلى أنها "تحرض على أعمال العنف بخاصة أنها تخاطب فئات عمرية مختلفة ما بين الأطفال والشباب الذين قد يستهويهم تقليد مثل تلك المقالب مع الآخرين، ما قد يهدد حياة وأرواح الغير وهو ما يؤدي إلى شيوع مفاهيم انتشار العنف المجتمعي بين القصّر والشباب".
وطالب المحامي مُقدم البلاغ النائب العام بالتحقيق مع المبلغ ضدهما (جلال والسقا)، وأن يُقدما للمحاكمة العاجلة.