"رامز نيفر إند".. اتهام جلال والسقا بنشر "ثقافة العنف وقتل الحيوانات"

تقدم محامٍ مصري يُدعى عبدالمجيد جابر ببلاغ للنائب العام ضد الفنانين رامز جلال وأحمد السقا، يتهمهما بنشر ثقافة العنف وقتل الحيوانات.

وقال المحامي جابر، في بلاغه، إن "الفنان أحمد السقا نشر صورة له وهو يأكل ثعبانًا خلال برومو برنامج (رامز نيفر إند)، لا يتعدى عمره شهرين دون شفقة أو رحمة، وهو سعيد ومبتسم ويفتخر بعمل فيديو عن هذا الحدث الذي يعتبره بطولياً وشجاعاً بشكل غير متحضر" بحسب تعبيره.