نادية يسري تهدد بالكشف عن وثائق في قضية "انتحار سعاد حسني"

عادت الأزمة مجددًا بين نادية يسري وعائلة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، وتحديدًا شقيقتها جانجاه حافظ، بعد أن توعدت بالكشف عن وثائق تؤكد نظرية انتحار الفنانة المصرية.

وأعلنت "يسري" من خلال منشور نشرته عبر حسابها على "فيسبوك" أنها ستكشف عن وثائق جديدة في قضية وفاة سعاد حسني، والذي ظلت لغزًا شغل الكثير طوال 22 عامًا من وفاتها.

وشددت على أن الوثائق التي ستكشفها قريبًا من العاصمة لندن، تعود إلى التحقيقات التي أجرتها في حينها شرطة سكوتلند يارد وأثبتت انتحار الفنانة المصرية.

وبررت رغبتها في كشف الوثائق أنها ردًا على الذين يشككون في انتهاء التحقيقات، والذين أطلقوا الاتهامات جزافًا، متهمة إياهم بـ"المتاجرة بموت سعاد حسني".

كما أكدت أنها ستنشر رسائلَ تعود للفنانة المصرية وبخط يدها، والتي تبوح من خلالها بآلامها وحزنها ومشاكلها المالية، ملمّحة - فيما يبدو- إلى معاناة سعاد حسني من الاكتئاب.

وألمحت في نهاية منشورها إلى أنها "ستنهي كل الحديث في قضية سعاد حسني قريبًا".