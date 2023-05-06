هلا يماني: لن أخلع الحجاب مطلقا.. وسأعود للفن إذا كان "الدور مناسبًا"
أبدت الفنانة السورية هلا يماني، سعادتها بارتدائها الحجاب، مؤكدة أن ذلك جعلها تشعر بالاطمئنان والراحة، مشددة على أنها لن تتخلى مطلقا عن الحجاب تحت أي ظرف، في وقت اعتبرت أن عودتها للتمثيل أمر مرجح.
وأوضحت "يماني"، خلال استضافتها في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات، أن فكرة الحجاب تراودها منذ الطفولة، نظرا لأن والدتها من عائلة ملتزمة دينيا، لكن مجال عملها في التمثيل جعلها تخشى ارتداءه.
وأكدت أن قرار اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب "لم يكن سهلا" أبدا، لأنها كانت تحب عملها كثيرا ويصعب عليها الابتعاد عنه، لافتة في ذات الوقت إلى أنها خافت من ردة فعل الجمهور ومن الانتقادات التي ستطالها عند إعلانها ذلك.
وتابعت "يماني" أن ما فعلته ألهم العديد من الشابات اللواتي يتابعنها على "تيك توك"، وتحمسن لفكرة ارتداء "الحجاب"، ومن بينهن يوتيوبر عربية مشهورة رفضت ذكر اسمها.
وقالت الفنانة السورية إن فكرة ارتدائها للحجاب راودتها بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، في فبراير/شباط الماضي، حيث اعتبرته إشارة من الله لتعود إليه، مؤكدة أن قرار ارتدائه هو نهائي ولن تعدل عنه.
وعن عودتها للتمثيل، اعتبرت أن مسألة عودتها مرتبطة بالدور في "حال عرض ما يناسبها كمحجبة"، مبينة أنها تفكر حاليا بتقديم البرامج لا أكثر.
ونفت هلا يماني أن يكون الحجاب زاد من شهرتها، مشيرة إلى أنها قدمت فنيا العديد من الأعمال المهمة، لافتة إلى أن الحجاب زاد من محبة الناس لها فقط، و"فتح لها أبوابا كثيرة لم تكن تحلم بها"، معتبرة إياه توفيقا من الله ورضا من أمها وزوجها، وفق تعبيرها.
وعن أزمتها الأخيرة مع مواطنها الممثل يحيى بيازي، أوضحت أن ما جرى هو سوء فهم، وهي سامحته وقبلت اعتذاره على ما بدر منه من تصريحات مسيئة بحقها بعدما أعلنت عن ارتدائها الحجاب.