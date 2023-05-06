هلا يماني: لن أخلع الحجاب مطلقا.. وسأعود للفن إذا كان "الدور مناسبًا"

أبدت الفنانة السورية هلا يماني، سعادتها بارتدائها الحجاب، مؤكدة أن ذلك جعلها تشعر بالاطمئنان والراحة، مشددة على أنها لن تتخلى مطلقا عن الحجاب تحت أي ظرف، في وقت اعتبرت أن عودتها للتمثيل أمر مرجح.

وأوضحت "يماني"، خلال استضافتها في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات، أن فكرة الحجاب تراودها منذ الطفولة، نظرا لأن والدتها من عائلة ملتزمة دينيا، لكن مجال عملها في التمثيل جعلها تخشى ارتداءه.

وأكدت أن قرار اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب "لم يكن سهلا" أبدا، لأنها كانت تحب عملها كثيرا ويصعب عليها الابتعاد عنه، لافتة في ذات الوقت إلى أنها خافت من ردة فعل الجمهور ومن الانتقادات التي ستطالها عند إعلانها ذلك.